براءة قاتل صديق عمره بقنا.. دفعه في النيل دفاعاً عن نفسه

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الخميس، ببراءة عامل من تهمة قتل صديق عمره، بعدما دفعه في نهر النيل، بعد ثبوت إقدام المتهم على ارتكاب الواقعة دفاعاً عن نفسه، بعدما أشهر المجني عليها "مطواة" في وجهه، بهدف قتله لعدم منحه أموال طلبها منه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي، وأحمد عبد الحي قورة، بأمانة سر صلاح فراج، وعلاء سلوك، ومحمد حسني.

تعود أحداث القضية إلى يوم 3 أكتوبر 2019، عندما تلقى مدير أمن قنا إخطاراً بورود بلاغ يفيد بتغيب "محمد مصطفى"، 24 سنة، مقيم بمدينة قنا، عقب خروجه من مقهى يمتلكه شقيقه، في الطريق إلى منزله، وبعد 4 أيام من اختفائه، تم العثور على جثته في نهر النيل.

وكشفت تحريات العميد أمين سند، رئيس المباحث، أن وقوف عامل يُدعى "مصطفى مختار"، 24 سنة، صديق المجنى عليه، وراء مقتله، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية لوجود خلافات مالية بينهما، قام خلالها المتهم بمغافلة المجني عليه، ثم دفعه من أعلى كوبري دندرة، ليسقط في نهر النيل، ويلقى مصرعه غرقاً.

تم ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكداً أنه كان في دفاع شرعي عن النفس، وقال: "سئمت من استغلال القتيل لي، ورغم صداقتنا طوال عمرنا، وصبري على تصرفاته، إلا أنه كان دائماً يستغلني، ويطلب مني مبالغ مالية كل فترة".

وتابع، في اعترافاته أمام النيابة العامة، قائلاً: "قبل الحادث بيومين، طلب مني مبلغ 5 آلاف جنيه، فأخبرته بعدم وجود هذا المبلغ معي، و حدثت مشادة بيننا، ثم تصالحنا، بعدها بيومين كنا نجلس على كوبري دندرة، أعلى نهر النيل، وسهرنا حتى قبل الفجر، ولكنني فوجئت به يشهر مطواة في وجهي، ويهددني بالقتل إذا لم أحضر الأموال له، وحدثت بيننا مشاجرة، قمت خلالها برفعه وإلقائه فى نهر النيل، من أعلى الكوبري".

وأمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي قضت في جلستها اليوم، ببراءة المتهم، لثبوت حالة الدفاع عن النفس ضد صديقه، الذي كان ينوي قتله.