الحكومة: اللقاح الصيني من أفضل التطعيمات في العالم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر ستحصل على اللقاحات البريطانية والأمريكية والصينية، مشيرا إلى أن لقاح سينوفارم من أفضل اللقاحات في العالم، موضحا أن الحالة العامة لوضع فيروس كورونا في مصر تستدعي القلق وليس الطمأنينة، ويجب أن يشعر كل مواطن بهذا القلق لكي يتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مشددًا في الوقت نفسه على أن القطاع الصحي في مصر لا يزال يقف على قدميه، ويلبي كل الاحتياجات، سواء من الأدوية والمستلزمات الطبية أو أسرة الرعاية المركزة، ولكن استمرار الوضع الوبائي على هذا النحو وارتفاع الإصابات سيضع ضغطا كبيرا على المستشفيات، ويضع الدولة في موقف مثل الموجة الأولى.

القلق من الموجة الثانية

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، الخميس، أن المواطن المصري يجب أن يشعر بقدر من القلق بشأن تزايد الإصابات بشكل كبير في الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة أنها تتميز بسرعة الانتشار وهذا يجعل الإنسان يتمسك أكثر بالإجراءات الاحترازية.

وصول الكمية الأولى خلال أيام

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه بالنسبة للقاحات فإن مصر لديها 50 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» وتنتظر خلال أيام وصول باقي الكمية الأولى من هذا اللقاح وهي نصف مليون جرعة، وبعد الوصول إلى هذا الرقم سيتم البدء في توزيع هذه اللقاحات على الفئات الأولى بالحصول عليها، وهم الأطباء لأنهم في المقدمة والصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

أكثر اللقاحات فاعلية

وشدد على أن اللقاح الصيني من أكثر اللقاحات فعالية في العالم، ولكنه ليس اللقاح الوحيد الذي ستحصل عليه مصر، ولا تعتمد على لقاح واحد وفتحت مفاوضات مع ثلاثة شركات، الأولى هي الشركة الصينية «سينوفارم»، والشركة الثانية هي شركة أسترازينكا البريطانية، والثالثة هي «فايزر» الأمريكية، وسوف تحصل مصر على هذه اللقاحات فور انتهاء المفاوضات مع هذه الشركات وتحديد جدول لتوريد هذه اللقاحات.