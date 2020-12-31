عاجل.. «عين شمس» تمنح العاملين والأساتذة إجازات بالتبادل

قرر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، منذ قليل، منح العاملين بالإدارات المختلفة، من عاملين وأعضاء هيئة التدريس، من الكليات والوحدات والإدارات إجازات بالتبادل على دفعتين.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد التي تتخذها الدولة المصرية الفترة الحالية.

وأوضحت الجامعة أن القرار سيتم تنفيذه على دفعتين، الأولى تبدأ من الأحد 3 يناير وحتى الخميس 7 يناير، والدفعة الثانية تبدأ من الأحد 10 يناير وحتى الخميس 14 يناير، على أن يجدد القرار لمدة أسبوعين من 17 يناير.

وتابعت الجامعة أنه تقرر استثناء من هذا القرار كل من الإدارة العامة للأمن الجامعي والدفاع المدني، والإدارة العامة للشئون الإدارية والهندسية، وشبكة المعلومات الجامعية، وتكنولوجيا المعلومات بالكليات.