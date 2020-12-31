رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. «عين شمس» تمنح العاملين والأساتذة إجازات بالتبادل

كتب:

أحمد أبوضيف
08:32 م | الخميس 31 ديسمبر 2020
الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس

الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس

قرر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، منذ قليل، منح العاملين بالإدارات المختلفة، من عاملين وأعضاء هيئة التدريس، من الكليات والوحدات والإدارات إجازات بالتبادل على دفعتين.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد التي تتخذها الدولة المصرية الفترة الحالية.

وأوضحت الجامعة أن القرار سيتم تنفيذه على دفعتين، الأولى تبدأ من الأحد 3 يناير وحتى الخميس 7 يناير، والدفعة الثانية تبدأ من الأحد 10 يناير وحتى الخميس 14 يناير، على أن يجدد القرار لمدة أسبوعين من 17 يناير.

وتابعت الجامعة أنه تقرر استثناء من هذا القرار كل من الإدارة العامة للأمن الجامعي والدفاع المدني، والإدارة العامة للشئون الإدارية والهندسية، وشبكة المعلومات الجامعية، وتكنولوجيا المعلومات بالكليات.

اقرأ المزيد:

جامعة عين شمس: الامتحانات ستكون حضوريا مع تطبيق الإجراءات الوقائية

جامعة عين شمس تتيح 7200 خط إنترنت للطلاب الأكثر احتياجا

جامعة عين شمس تعلن تشكيل مجلس اتحاد طلابها 2020/2021

للوقاية من كورونا.. إجازة تبادلية لموظفي جامعة عين شمس