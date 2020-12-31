حبس عنصرين شديدي الخطورة متهمين بالإتجار في المخدرات بالقليوبية

أمرت النيابة العامة في محافظة القليوبية، بإشراف المستشارين علي حسن، ومحمد حتة، المحامين العامين لنيابات شمال وجنوب بنها، مساء اليوم الخميس، بحبس عنصرين شديدي الخطورة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة، تبلغ نصف كيلوجرام من مخدرات "الهيروين" و"الفودو"، كما أمرت النيابة بتحريز المضبوطات، وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها وبيان ما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، بالقبض على عنصرين شديدي الخطورة في حملة مكبرة استهدفت الخارجين على القانون من أصحاب السوابق وتجار المخدرات بالقليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "ي. م. أ."، 30 سنة، عاطل، مقيم بناحية "أرض التين"، قسم الخانكة، وبحوزته كمية من مخدر "الفودو"، تزن 300 جرام، ومبلغ مالي 165 جنيهاً، وهاتف محمول، و"م. ص. س."، 34 سنة، عاطل، مقيم بناحية "بيجام"، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من مسحوق "الهيروين" المخدر، تزن حوالى 250 جرام، ومبلغ مالي 185 جنيه، وهاتف محمول.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية.