فنانون استقبلوا العام الجديد داخل العزل بسبب كورونا

استقبل عدد من نجوم الفن العام الجديد باحتفالات مع أسرهم، ولكن البعض الآخر استقبل العام الجديد في العزل بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

الفنانة يسرا

الفنانه يسرا والتي أصيبت يوم 25 ديسمبر بفيروس كورونا، وتفاعل عدد كبير من الجمهور ونجوم الفن معها من خلال دعوات لها بالشفاء، وبعدها ظهرت عبر «انستجرام»، ووجهت الشكر لكل من دعا لها وكتبت «بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكرا خاصا جدا جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض، ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض شكرا للجميع».

وقد تداولت أخبار بدهور حالة الفنانة يسرا، لتظهر وتطمئن جمهورها قائلة «الحمدلله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمدلله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتابع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.. خالص الشكر والتقدير ليهم. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم.. وأتمنى للجميع الشفاء والصحة.. وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء وينصرنا عليه».

الفنان كريم فهمي

أيضا الفنان كريم فهمي، يقضي حاليا فترة العزل في المنزل، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا يوم 24 ديسمبر.

وكتب «فهمي» عبر انستجرام «إيجابي كورونا.. الحمد لله» وذلك من دون أن يوضح طبيعة حالته.

هالة خليل

المخرجة هالة خليل هي الأخرى استقبلت العام الجديد في العزل بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا منذ أسبوع عبر «فيس بوك»، حيث كتبت: «إيجابي كورونا الحمد لله، وقوع البلا ولا انتظاره خلوا بالكوا من نفسكوا».

واقترحت المخرجة دخول العام الجديد بصور بروفايل تدعو للتفاؤل، وكتبت عبر الفيسبوك: «إيه رأيكوا الساعة 12 نغير كلنا البروفايل بيكتشر بتاعتنا عملا بتغيير العتبة لفك النحس يللا نبتدي السنة الجديدة بصورة جديدة ضحوكة ومتفائلة».

وائل الإبراشي

الإعلامي وائل الإبراشي تغيب هذا العام عن استقبال العام الجديد مع جمهوره خلال برنامجة «التاسعة»، بسبب إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية ودخوله العزل بأحد مستشفيات أكتوبر.