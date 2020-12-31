عاجل.. مصرع وإصابة 4 في حادث مروع بالمنوفية

إستقبلت مشرحة مستشفي أشمون العام بمحافظة المنوفية، جثتين لشخصين لقيا مصرعهما في حادث مروع قبل قليل، إثر اصطدام بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل ودرجة نارية، فيما أصيب شخصان آخران بإصابات بالغة، وذلك على الطريق الإقليمي في نطاق محافظة المنوفية.

وأكد الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، أنه فور وقوع الحادث انتقلت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وقامت بنقل جثتي الشخصين إلى مشرحة مستشفى أشمون العام، مؤكدًا أن الجثث عبارة عن أشلاء وتم نقلهم بمعرفة المسعفين .

وأضاف مدير إسعاف المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم نقل شخصين مصابين إلي المستشفي التعليمي بشبين الكوم وحالتها الصحية خطيرة، حيث يظهر من الفحص المبدئي إصابتهما بنزيف داخلي وكسور في الجسم.

وتلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر حادث علي الطريق الإقليمي في قرية تلوانة بمحافظة المنوفية.

وحُرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة الباجور، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة، واستخراج تصاريح الدفن اللازمة.