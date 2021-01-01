مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1-1-2021 في مصر
كتب:
الوطن
12:02 ص | الجمعة 01 يناير 2021
مواقيت الصلاة اليوم في مصر
استمرارًا للخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، تستعرض مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 يناير الجاري، حسب التوقيت المحلي لبعض المدن والمحافظات، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:
مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ
أذان الفجر: 05:21
أذان الظهر: 12:00
أذان العصر: 02:47
أذان المغرب: 05:05
أذان العشاء: 06:29
مواقيت الصلاة اليوم في طنطا
أذان الفجر: 05:20
أذان الظهر: 12:00
أذان العصر: 02:47
أذان المغرب: 05:06
أذان العشاء: 06:29
مواقيت الصلاة اليوم في المنيا
أذان الفجر: 05:18
أذان الظهر: 12:00
أذان العصر: 02:53
أذان المغرب: 05:13
أذان العشاء: 06:34
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
أذان الفجر: 05:18
أذان الظهر: 11:58
أذان العصر: 02:47
أذان المغرب 05:06
أذان العشاء: 06:29
مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة
أذان الفجر: 05:19
أذان الظهر: 11:58
أذان العصر: 02:45
أذان المغرب: 05:03
أذان العشاء: 06:27
مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية
أذان الفجر: 05:25
أذان الظهر: 12:04
أذان العصر: 02:50
أذان المغرب: 05:09
أذان العشاء: 06:32
مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ
أذان الفجر: 05:03
أذان الظهر: 11:46
أذان العصر: 02:40
أذان المغرب: 04:59
أذان العشاء: 06:20
مواقيت الصلاة اليوم في أسوان
أذان الفجر: 05:04
أذان الظهر: 11:52
أذان العصر: 02:53
أذان المغرب: 05:13
أذان العشاء: 06:31
مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق
أذان الفجر: 05:18
أذان الظهر: 11:58
أذان العصر: 02:45
أذان المغرب: 05:04
أذان العشاء: 06:27