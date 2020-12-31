قرينة الرئيس: نطوي الآن سنة مضت بكل تحدياتها وأدعو الله يلهمنا الوعي والإرادة

أعربت السيدة الأولى، انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن تهنئتها لجميع المواطنين بالعام الجديد 2021، داعية الله أن يحفظ مصر وأهلها في العام الجديد من كل سوء وشر، وأن يلهمهم المزید من الإرادة والوعي لبناء المستقبل.

وقالت السيدة انتصار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نطوي الآن سنة مضت بكل تحدياتها، لنبدأ معا سنة جدیدة، نستقي منھا الأمل والرجاء لمزید من التماسك والترابط، بین جمیع المصریین».

وتابعت قرينة الرئيس: «وفي مستھل ھذا العام الجدید، أدعو الله أن یحفظ مصر وأھلھا من كل سوء وشر، وأن یلھمنا المزید من الإرادة والوعي لبناء المستقبل، وكل عام وأنتم بخیر».