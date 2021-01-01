العسكري: «هنوصل لإصابات كورونا مسمعناش عنها قبل كدا لو مفيش التزام»

علق الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، على قرار الدولة المصرية بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، وكذلك تعليق الدراسة وتحويلها «أون لاين»، لمدة أسبوعين، بـ القرار الإيجابي»، قائلا: «يجب على المواطنين الفترة الحالية أخذ الأمور بجدية والحذر بأقصى الدرجات وأن لاتتعامل مع القرارات وكأنها أجازات وعطلات وكأن شيئاً لم يكن».

تأجيل الامتحانات

وأضاف «العسكري» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الرسالة بشأن تأجيل وتعطيل الدراسة لأخذ الأمور بجدية، خاصة وأن الإحصائيات المتوقعة لعدد الإصابات بـ كورونا، تكشف لنا أن هناك اتجاهين حالياً، الأول هو السيطرة على الأمور نهاية فبراير، والاتجاه الثاني وهو أن تكون عدد حالات الإصابة بالمرض أعلى بكثير من الموجة الأولى.

وأوضح أنه من المرجح أن تكون الأرقام في أعداد الإصابات الفترة المقبلة عالية، مشيراً إلى الأعدد حالياً عدت الألف، قائلا: «ممكن تشوفوا أرقام مشوفتوهاش قبل كدا إذا لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية وربنا يسلم»، مؤكداً أنه مهما تكن الإجراءات وما تتخذه الحكومات، يسلتزم بجانبه وأكثر منه هو الالتزام من المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه.

الإجراءات الاحترازية

وتابع «العسكري»، أنه يجب الالتزم الفترة المقبلة بالإجراءات الاحترازية وتطبق الإجراءات الوقائية وأخذها بمحمل الجد والاتزام بارتداء الكمامة، موضحاً أن الأرقام المتوقعة للإصابات غير محددة حتى اللحظة، مناشدا المواطنين بالالتزام وأخذ أقصى درجات الحيطة والتعقيم وارتداء الكمامة: «يجب الالتزام أوي أوي أوي لأن ممكن اللي أحنا هنشوفه يكون أكثر من اللي شفناه قبل كدا».

وطالب «العسكري»، المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة فترة التواجد خارج المنزل والتعقيم الدروي والتطهير للأيدي.