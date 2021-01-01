إعدام عامل ذبح صديقه لشكه في معاكسة والدته.. وأم الجاني: محصلش

«دبحت جاري علشان شكيت إنه عاكس أمي».. بهذه الكلمات اعترف عامل بتفاصيل قتل جاره بمركز الحوامدية بمديرية أمن الجيزة وسط ذهول الأهالي.

وتبين من التحريات أن المتهم استعان بالضحية لتوصيله إلى السوق بوسط المدينة عبر دراجته البخارية، فصعد الجاني وراء جاره وأثناء سيرهما أخرج سكينًا وذبح القتيل بدم بارد.

المتهم استعرض بالجريمة

وقال شهود عيان، إن المتهم سقط من على الدراجة ثم وقف على جثة المجني عليه، وقال: «ده جزاء اللي عاكس أمي»، وبدأ بالاستعراض بتنفيذ جريمة القتل، وتمكن الأهالي من القبض عليه وتسليمه إلى رجال المباحث الجنائية.

وكشفت التحريات عن مفاجئة تمثلت في أن المجني عليه لم يتعرض لوالدة المتهم، وأن الشك ساوره في ذلك بدون سبب، وأنهما يرتبطان بعلاقة جيرة وصداقة، وهذا ما أدلى به شهود العيان، كما أثبتت التحريات أن المتهم مدمن للمواد المخدرةز

وباستدعاء والدة المتهم ومناقشتها عن سبب الجريمة، أكدت أنها لا تعلم شيء عن الواقعة، وأن المجني عليه لم يتعرض لها من قبل، وتعرفه منذ صغره، وبناء على ذلك قررت النيابة إحالة المتهم إلى المحكمة بتهمة القتل العمد.

إعدام المتهم

بعد مرور عدة أشهر، أسدلت المحكمة الستار على هذه القضية، وعاقبت المتهم بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل صديقه بدون سبب، وأحالت أوراقه إلى فضيلة المفتي لاتخاذ الرأي.

جثة فى السوق

وكان مدير أمن الجيزة قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز الحوامدية، يفيد بقيام شاب بذبح عامل وسط سوق المدينة وسط ذهول الأهالي، وعلى الفور انتقل فريق من ضباط المباحث الجنائية تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، وتم العثور على جثة الضحية.

ودلت التحريات أن المجني عليه عامل فى العقد الثاني من العمر ومصاب بجرح ذبحي إثر قيام صديقه بقتله.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمناقشته اعترف بالجريمة بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة والدته قبل الحادث بأسبوع، وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق.