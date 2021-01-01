سائق يغتصب طالبة وينشر فيديو إباحيا لها: مسمعتش كلامه

كانت «آية» في طريقها عائدة إلى منزلها بالمنصورة بعد انتهاء درس خاص بها.. كانت آمنة مطمئنة وسلكت طريقا جانبيا في الطريق للمنزل، أجرت اتصالا بوالدتها تخبرها أنها أنهت الدرس وفي طريقها للعودة، أغلقت الهاتف ووضعته داخل حقيبة يدها، وواصلت المسير، لم تعلم أن هناك من يراقبها حتى خلى الشارع من المارة، فانقض عليها وجذبها داخل توك توك، كان يستقله، وأشهر في وجهها سلاحا، وتمكن من الفرار بها إلى منطقة زراعية نائية، واغتصبها ثم صورها.

خطف واغتصاب وتصوير

تمكن المتهم «بهاء» من خطف المجني عليها الطالبة أية، مستغلا خلو الشارع من المارة، وأجبرها على استقلال توك توك كان يقوده، وتمكن من الهرب بعيدا الى منطقة نائية زراعية، تأكد أن خطى الناس فيها قليلة.. المتهم يعرف المكان جيدا كونه ملاذه لتعاطي المواد المخدرة، وفور وصوله، تمكن من نزع ملابسها عنها واغتصبها.

لم يكتف الجاني بجريمته بل قام بتصويرها بهاتفه المحمول، ووثقها بالفيديو، وكرر فعلته معها، وهددها بنشر الفيديو وفضحها، إن أخبرت أحدا بما حدث، وحصل على رقم هاتفها وبدأ في مراسلتها مهددا إياها ينشر الفيديو مالم ترضخ له وتقيم معه علاقة آثمة.

انتشار الفيديو

رفضت الطالبة المجني عليها ما طلبه منها المتهم من إقامة علاقة آثمة معه، فبدأ في إرسال الفيديو لعدد من الأشخاص، حتى انتشر في القرية التي تقطن فيها الفتاة.

والدة الطالبة تلقت اتصالا من شقيقتها تخبرها أنها رأت مقطع فيديو لابنتها وهي تخلع ملابسها وتقيم علاقة آثمة مع أحد الأشخاص، وأرسلته للأم.

مواجهة الطالبة

انهارت الأم بعد رؤية ابنتها في فيديو إباحي، فواجهتها، حتى انهارت الطالبة وروت لوالدتها ما حدث، وأن القائم على تصوير الفيديو هو من خطفها وأجبرها على خلع ملابسها ومضاجعتها كرها عنها، وهددها بنشر الفيديو، مالم ترضخ له.

بلاغ للشرطة

اصطحبت الأم ابنتها وحررت محضرا في قسم الشرطة، وقالت فيه إنها تلقت مقطع فيديو تظهر به ابنتها عارية وعلمت منها أنها أُكرهت على ذلك، وأثبتت تحريات المباحث صحة الواقعة، وخطف المجني عليها وإجبارها على ذلك.

وأكدت التحريات أن المتهم نشر الفيديو بعدما رفضت المجني عليها الانصياع له وإقامة علاقة آثمة.

النيابة والمحكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها في القضية، ونسبت له اتهامات مواقعة الطفلة المجني عليها بالإكراه والتهديد، وهتك عرضها بالقوة والتقط لها مقطع مرئي لها، وتهديدها بإفشاء مقطع مرئي لواقعة التعدي عليها، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.. ونظرت محكمة الجنايات القضية، وأصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد، عما أسند إليه من اتهامات.