فيديوهات وحصص «أون لاين».. طرق تلاقي المعلمين مع طلابهم بعد التأجيل

قرارات عديدة اتخذتها الحكومة بشأن العملية التعليمية، للحفاظ على صحة الطلاب، وخوفًا من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد فيما بينهم، وخاصة بعد تزايد أعداد المصابين خلال الأيام الأخيرة، من بينها استكمال الدراسة والتعليم عن بعد، بدءً من السبت المُقبل وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، فضلا عن تأجيل الامتحانات إلى بعد 20 فبراير عقب إجازة الفصل الدراسي الأول.

«جمال»: سأعود إلى استخدام قناتي على «يوتيوب» لتقديم فيديوهات إلى الطلاب

ولجأ المعلمون إلى بعض الإجراءات مع طلابهم، لاستغلال فترة تأجيل الامتحانات إلى 20 فبراير المقبل، حيث قال عمرو جمال، مُعلم الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية، إنه لديه قناة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» دشنها منذ بداية الموجة الأولى لكورونا في مارس المٌقبل، وكان يستكمل الدراسة مع طلابه من خلالها عن طريق البث المباشر، وهو ما سيكرره الأيام المُقبلة لتفادي الاختلاط بين الطلاب.

وأضاف «جمال» لـ«الوطن»، أن سيتبع نفس الاستراتيجية التي قدمها خلال الموجة الأولى عن طريق التعليم «أون لاين»، وتقديم مقاطع الفيديو التي بها شرح للمنهج الدراسي، مشيرًا إلى أن الطلاب التي لا تحقق التحصيل الجيد من خلال تلك الطريقة سيضطر إلى التواصل المباشر معهم لكن بشكل فردي، مع المحافظة على التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية.

حصتان إسبوعيا عبر «زووم» لمراحل النقل.. طريقة «عبدالحميد» للتلاقي مع طلابه

وأوضح محمد عبدالحميد، مٌعلم اللغة الفرنسية، للمرحلتين الإعدادية والثانوية، أنه في ظل الظروف الحالية والقلق الناتج عن انتشار إصابات فيروس «كوفيد 19»، سيعتمد على الدراسة «أون لاين» بالنسبة إلى الطلاب في المدراس والمجموعات، مشيرًا إلى أنه سيعطي الطلاب إجازة بسيطة للراحة، وبعدها سيقدم حصتين إلى مراحل النقل عبر تطبيق «زووم»، بينما الثانوية العامة لن يكون لهم إجازات نظرًا لضيق الوقت وصعوبة المناهج.

مقاطع فيديو ومذكرات مطبوعة.. «إسماعيل» يقدم طرقا مختلفة لطلابه

وذكر إسماعيل محمد، مٌعلم الرياضيات للمرحلة الإعدادية والثانوية، أنه سيكمل الدراسة مع طلابه عبر موقع «زووم»، إضافة إلى أنه سيقدم مقاطع فيديو للطلاب بها شرح للمنهج، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فضلا عن تقديم بعض المذكرات والكتيبات المطبوعة التي بها شرح مُبسط للمناهج، لتسهيل الفهم والتحصيل للطلاب.