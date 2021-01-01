يبدأ تطبيقها الأحد.. تعرف على غرامات مخالفي الإجراءات الاحترازية

أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق الغرامات الفورية لمخالفي الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، والتي من المقرر العمل بها من الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2021، وذلك وفقا لقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وجاء قرار تطبيق الغرامات، بعد أن شهدت الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

مخالفات فورية

غرامة الكمامة

ومن المقرر أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

غرامة المنشآت

تم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية يتم تنفيذها بداية من الأحد المقبل، وذلك على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.

ووفقا لقرار الوزراء، فإنه في حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

غرامة المترو

وفقا لأحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، خلال تصريحات مع مراسلة برنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة «dmc»، فإن تغريم المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات لا يكون فوريًا، لكن يجرى تحرير محضر بالواقعة عن طريق شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق، ويحال المحضر إلى النيابة التي تقرر بدورها قيمة الغرامة التي قد تكون 4 آلاف جنيه، وقد يكون للنيابة رأي آخر.

غرامة القطار

وداخل القطارات يواجه المواطن الذي لا يتردي الكمامة، وفقا لما أعلنته هيئة السكة الحديد، غرامة فورية وقدرها 50 جنيها على المخالفين لارتداء الكمامة داخل محطات السكة الحديد ابتداء من الأحد المقبل، مؤكدا أنه لا بد من ارتداء الكمامة أيضا داخل القطارات حتى لا يتعرض الراكب إلى الغرامة الفورية.

غرامة الأمكان المغلقة

كما تطبق بداية من الأحد المقبل غرامة قيمتها 4 آلاف جنيه ضد كل مواطن لم يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.