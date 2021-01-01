طرحت في الدقائق الأولى للعام الجديد.. شاهد أغنية شيرين الجديدة

من أجل إرسال رسالة تبعث على الأمل والتفاؤل بمناسبة العام الجديد، أطلقت وزارة السياحة والآثار مع الدقائق الأولى للعام الجديد بمصر والعالم أغنية مصورة بعنوان «مصر أرض الجمال»، من غناء وإهداء المطربة شيرين عبدالوهاب، لتهنئة الشعب المصري وشعوب العالم ببداية عام جديد سعيد ملئ بالخير والسعادة، ولتبرز جمال مصر ومعالمها السياحية، داعية الجميع لزيارة مصر الجميلة.

يرسل العمل الفني الجديد، رسالة أمل وحب للحياة، تبرز للعالم أجمع واجهة مصر السياحية وإمكانياتها غير المحدودة من شواطئ فيروزية ساحرة وأماكن مفتوحة وطبيعة خلابة ليس لها مثيل وشمس دافئة وأماكن أثرية تنقلك عبر الزمن لتتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وتأتي هذه الأغنية للترويج السياحي لمصر بالتزامن مع بداية إطلاق مبادرة «شتي في مصر» للترويج للسياحة الداخلية والسياحة العربية ولا سيما مع موسم السياحة الشتوية، حيث قامت الوزارة بشراء مساحات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي المصرية وبالأسواق العربية والعالمية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

جدير بالذكر أن الوزارة ستقوم في نهاية شهر يناير 2021 بالتعاقد مع أحد المكاتب الدولية الكبرى المتخصصة لعمل استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة المصرية تمهيدا لاطلاق حملة ترويجية دولية لمدة 3 سنوات تبدأ في يوليو المقبل.