إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج بسبب خلافات عائلية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في مشاجرة بينهم بدائرة مركز دارالسلام بسوهاج، تم نقل المصابين لمستشفى دارالسلام المركزي، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات عائلية، فيما شهدت دائرة قسم ثان سوهاج، مشاجرة أخرى لم ينتج عنها إصابات بسبب أولوية المرور في الشارع، وضبط فرد صناعة محلية.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة المركز، انتقل اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول «الضاحي. ب. م» 31 عاما، عامل، «عبد العاطي. ع. م»، 40 عاما، عامل، «علي. ع. م» 38 عاما، عامل، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وطرف ثان «منصور. ث. ش» 65 عاما، عامل، «أحمد. م. ث» 20 عاما، عامل، «علي. م. ث» 25 عاما، عامل، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات عائلية، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج بوقوع مشاجرة بناحية شارع التحرير دائرة القسم، انتقل مأمور وضباط القسم، وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول «إسلام. ج. ح» 28 عاما، سائق، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، طرف ثان «محمد. م. ا» 30 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب «دون حدوث إصابات» واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته في الهواء بقصد التهديد، بسبب أولوية المرور بالطريق العام.

تم ضبط السلاح المستخدم بحوزة الطرف الثاني عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.