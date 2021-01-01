العثور على جثة شاب في قرية ببني سويف .. ومصادر: مشاجرة بين عائلتين

يكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف جهودهم، لكشف ملابسات العثور على جثة لشخص بها آثار طلق ناري بعزبة سعد الدين التابعة لدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمباحث مركز شرطة الواسطى بالعثور على جثة شخص في عقده الرابع، وبها آثار طلق ناري، فوجّه إلى سرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وشكل مدير مباحث المديرية فريقا بحثيا تحت إشرافه، ويضم رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى وضباط مباحث المركز، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، من خلال بفحص كاميرات المراقبة المتاحة بالعزبة، والاستعانة بالعناصر السرية، ورجال البحث الجنايي.

وتبين من المعاينة الأولية والتحريات أن الجثة لشخص يدعى "رمضان.و.ا" 40 عامًا، مقيم بقرية سعد الدين التابعة لمركز الواسطى، تعرض لطلق ناري أثناء تواجده بالقرية.

ورجحت مصادر أن يكون الحادث ناتج عن مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات ثأرية بينهما، وما زالت التحريات والتحقيقات جارية لكشف الملابسات وبيان اذا ما كان الحادث ناتج عن مشاجرة بين طرفين من عدمه.

فيما تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، عقب نقله بواسطة سيارة اسعاف من مكان الحادث، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي ناظرت الجثة، وطلبت تحريات البحث الجنائي وأمرت بضبط الجناة، وإنتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان ما بها من اصابات، وسبب الوفاة.