في الموجة الثانية من كورونا.. ازاي تحول فلوس وأنت قاعد البيت؟

تشهد تقارير وزارة الصحة الخاصة بحالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفاعا كبيرا يتصاعد يوميًا، مع انتشار «كوفيد 19»، في الموجة الثانية له في مصر، وفي هذا الإطار شددت وزارة الصحة المصرية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والبقاء في المنزل قدر الإمكان، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» في التقرير التالي طرق تحويل الأموال من المنزل على النحو التالي:

فودافون كاش

تقدم خدمة فودافون كاش خدمة تحويل الأموال دون الحاجة للذهاب للفرع أو البنك من خلال الاشتراك في الخدمة للطرفين، وأن يكون خط الهاتف باسم الطرفين.

ويمكن عن طريق خدمة ڤودافون كاش، تحويل أموال بحد أدنى 5 جنيهات وحد أقصى 30.000 جنيه، وتتمثل رسوم التحويل في جنيه من قيمة المبلغ المراد تحويله تخصم من الرصيد المتبقي، ورسوم السحب 2% بحد أدنى 3 جنيهات، وعند سحب أي مبلغ من 5 حتى 150 جنيها يتم خصم 3 جنيهات، وعند سحب أي مبلغ أكثر من 150 جنيها يتم خصم 2% من قيمة المبلغ.

وللاشتراك في الخدمة يتم التوجه لفرع فودافون بالبطاقة، ويتم الاشتراك في الخدمة، ثم تصل رسالة تضع من خلالها الرقم السري المكون من 6 أرقام.

اتصالات كاش

هي محفظة إلكترونية يمكن من خلالها تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول، وهي متاحة 24 ساعة، ولا يوجد رسوم لإصدار كارت الشراء أونلاين، ولا يوجد رسوم تحويل لأي محفظة في مصر، ولا يوجد رسوم للايداع أو الشحن أو دفع فاتورة الموبايل، ويتم دفع 1% من قيمة أي سحب كاش بحد أدنى جنيهين عند السحب من أي فرع من فروع اتصالات.

أورانج كاش

تقدم خدمة أورانج كاش خدمة تحويل الأموال وشحن الرصيد ودفع الفواتير بالهاتف، ويمكن الاشتراك في الخدمة من خلال أي فرع للشركة ببطاقة الرقم القومي ويكون الخط مسجل باسم العميل، ثم تصلك رسالة تحتوى على رقم سري يتم تغيره لتتمكن من استخدام الخدمة.

الحد الأدنى لأى عملية هو 5 جنيهات، ومن ماكينات الصراف الآلي 20 جنيها، وحد السحب اليومي للحساب من ماكينات الصراف الآلي 20.000 جنيه، ومن المنافذ المختلفة 30.000 جنيه، ويمكن للعميل فتح 3 محافظ من 3 أرقام مختلفة.

We Pay

يمكن الحصول على خدمة We pay، من خلال بطاقة الرقم القومي وخط باسم العميل والتوجه لأقرب فرع، ثم تصل رسالة نصية بها كود التفعيل، ويتم وضع رقم سري للاستمتاع بالخدمة، ويمكن من خلالها تحويل الأموال من وإلى أي محفظة إلكترونية أخرى داخل مصر، ودفع الفواتير وشحن الرصيد.

يمكن للعميل فتح 3 محافظ من 3 أرقام مختلفة، على أن يكون الأقصى للتعاملات اليومية 30.000 جنيه مصري، والحد الأقصى للتعاملات الشهرية 100.000 جنيه مصري.