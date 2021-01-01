استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية.. «التنظيم»: تدريب 19 ألف موظف

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعدادات الجدية لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية، حيث يواصل الجهاز تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية.

وأعلن الجهاز أنه تم الانتهاء من تدريب قرابة 19 ألف موظف، لافتا إلى أن الجهاز يولي أهمية خاصة لمنظومة التراسل الرقمي الداخلي والتي أوشك على وضع اللمسات النهائية لها ويعتزم إطلاقها خلال الربع الأول من العام 2021، حيث ستكون بديلاً عن دورة العمل المستندية الورقية بين إدارات الجهاز المختلفة، بالإضافة إلى استخدامها في العمل عن بعد.

وأوضح الجهاز أنه على صعيد المشروعات القومية، فإن الجهاز يعمل حاليا في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالدولة، حيث يتم تحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالجهات التابعة للوزارات والهيئات العامة والجامعات والمحافظات، وذلك بعد أن انتهى منذ عام تقريبا من المرحلة الأولى وهي تحديث ملفات الموظفين في دواوين الوزارات.

كما يواصل الجهاز تنظيم العديد من ورش العمل لتدريب مسؤولي تحديث بيانات الموظفين بوحدات الموارد البشرية في الجهات التي انتهى تنفيذ مشروع التحديث بها، حيث يقوم بتسليم ممثل كل جهة حاسباً آلياً محمولاً Laptop وماسحاً ضوئياً Scanner بالإضافة إلى Access Point name (APN)، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مُغلقة ومُؤمنة بين المُستخدم ومُزوِّد خدمة الإنترنت، ليتم استخدامهم في التواصل مع الجهاز إلكترونياً، بواسطة التطبيق الإلكتروني الذي أعده الجهاز وتم تدريب الموظفين على استخدامه.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه في إطار اهتمام الجهاز بالتحول الرقمي، فإن الجهاز يعمل حاليا على ميكنة منظومة العملية التدريبية سواء ما يتعلق بتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وتحديث معايير اعتماد المراكز التدريبية الخاصة، لافتا إلى أن الجهاز يمارس اختصاصاته القانونية في دراسة كل ما يتعلق بالموظفين والوحدات الإدارية، مثل الشؤون الوظيفية والتنظيمية.