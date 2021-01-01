القبض على صاحب مكتبة يبيع دمغات حكومية مزورة

كشفت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب مكتبة تصوير، بدائرة قسم شرطة الأميرية، ومقيم بذات الناحية، بمزاولة نشاطا غير مشروع، فى مجال بيع الدمغات المقلدة، والمنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بالمكتبة ملكه، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كمية مزورة من الدمغات فئات مختلفة، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص، جارى تقنين الإجراءات لضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم ترويج المحررات والمستندات الرسمية.