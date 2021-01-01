ابن أستاذ الإعلام المتوفي بجامعة كفرالشيخ: المستشفى رفض استقباله

خيم الحزن على أسر وعائلات قرية العتوة، بمركز قطور في الغربية، إثر وفاة الدكتور سيد خضير أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ، على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

أصيب خضير بالفيروس قبل 7 أيام، وعقب تدهور حالته اضطرت أسرته إلى حجزه بقسم العزل في مستشفي قلين إلا أن حالته تدهورت وظهرت أعراض صعوبة التنفس بسبب نقص الأكسجين والزكام والسعال الجاف فضلا عن ارتفاع نسبي في درجة الحرارة، ما تتطلب لجوء أفراد أسرته إلى رئيس جامعة كفرالشيخ، لتدبير سرير عناية مركزة ولكنهم رفعوا شعار "هل من مجيب يا أطباء جامعة كفرالشيخ ويا رئيس الجامعه لإغاثتنا ولكنها جاءت دون رد حتي وافته المنية علي أبواب قسم العناية المركزة " .

محمد خضير ابن الاستاذ الجامعي الراحل قال: "حسبنا الله ونعم الوكيل أبويا عاش مبتسما ومتفائلا في حياته وكل الناس بتحبه لأخلاقه وإخلاصه في العمل كأستاذ جامعي بقسم الإعلام بكلية التربية النوعية بكفرالشيخ ومحبة طلابه وطالباته له لا حدود لها" .

وأضاف: "نقلناه عقب تدهور حالته لقسم العزل الصحي بمستشفي قلين ومن الصعب استمرار علاجه داخل قسم العزل الصحي نظرا لتدني الخدمات العلاجية وكثرة المصابين والضغط المستمر على الأطباء والتمريض بقسم العزل وفي ظل عدم توافر سرير عنايه له مدعوم بأكسجين، استطعنا تخصيص سيارة إسعاف لنقله من مستشفى قلين للمستشفي الجامعي بكفرالشيخ"

وأوضح أن أطباء المستشفى الجامعي رفضوا قول الحالة بدعوى أن الحالة الصحية لوالده متدهورة ومن الصعب استقباله بسبب عدم توافر أكسجين، وعدم وجود أسرة متوفرة بالعناية المركزة في قسم العزل الصحي حتي وافته المنية وحسبنا الله ونعم الوكيل" .