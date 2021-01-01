خلال عام.. الكشف على 54 ألف مواطن و37 قافلة طبية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة نظمت 37 قافلة طبية بمختلف التخصصات بمراكز وقرى المحافظة خلال 2020، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي المحافظة بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 54 ألف و842 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان، موجها الشكر والتقدير لفريق القوافل الطبية على الجهد المبذول من أجل وصول الخدمات الطبية الى المواطنين بجميع قرى المحافظة.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، مدير إدارة القوافل الطبية، أنه تم خلال القوافل تحويل 1155 حالة الى المستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء 4156 تحاليل مختلفة وإجراء 149 حالة اشعة سينية و371 حالة رسم قلب و1384 حالة موجات صوتية وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 5204 متردد هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 3293متردد.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، أعلنت قبل يومين عن بدء انطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحفاظ على صحة المرأة المصرية، والعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان.

والمبادرة تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وذلك للعناية بصحة الأم والجنين والتي تهدف لفحص السيدات الحوامل خلال مراحل الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض اهمها الفيروس الكبدي” “Bومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.