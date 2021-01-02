مصانع الأستروكس والمخدرات بالقليوبية في قبضة الأمن

شهدت محافظة القليوبية توجيه أجهزة وزارة الداخلية وأمن القليوبية ضربات أمنية قوية لتجار السموم، وخاصة مصنعي المواد المخدرة والاستروكس.

وتمكنت أجهزة أمن القليوبية بقيادة اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، واللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 4 مصانع للإستروكس ببنها والقناطر الخيرية وشبرا وقليوب، فيما قضت محكمة شبرا بالمؤبد على عاطلين ضبطا أثناء تصنيع المواد المخدرة، وبلغت قيمة المضبوطات في هذه المصانع مايقرب 27 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات في هذه الوقائع، خفايا وأسرار هذه التجارة والمواد المستخدمة في التصنيع، بالإضافة لمفاجأة من العيار الثقيل، وهي تورط عدد من الأطباء في إدارة هذه المصانع، وضبط أحدهم وحبسه علي ذمة القضية.

المؤبد والغرامة عقوبة إدارة مصنع «الإستروكس»

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد وتغريمهما 100 ألف جنيه لكلا منهما، ومصادرة المضبوطات حوزتهما لاتهامهما بتصنيع المواد المخدرة «الإستروكس» بقصد الترويج والإتجار

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني وحسن قنديل وأمانة سر أشرف حسن.

كانت المعلومات وردت للعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، تفيد قيام عاطلين بتصنيع المواد المخدرة واتخاذ مسكنهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة للتصنيع والترويج على التجار.

تم عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تمكن المقدم حازم خيال، رئيس مباحث قسم ثان، من مداهمة منزل المتهمين وضبطهما وبحوزتهما أكياس حوت أجزاء نباتية من الاستروكس، تزن 255 جراما، وكيس بلاستيكي به المخدر تزن 300 جرام، وزجاجة بها سائل لمادة «الكيتامين»، المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات، كما وجد مقص وميزان حساس والأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة ومبلغ 35 ألف جنيه، جزء من حصيلة بيع المواد المخدرة.

وأحال المحام العام لنيابات جنوب القليوبية المتهمين بتهمة تصنيع مخدر «الاستروكس» بقصد الإتجار، وكذا تصنيع عقار مخدر «الكيتامين» الذي يخضع لبعض قيود المواد المخدرة بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء بغير مسوغ قانوني «خنجر ومقص» لمحكمة الجنايات فقضت بحكمها السابق.

طبيب بيطري يتزعم عصابة مصنع الأستروكس ببنها

وكشفت التحقيقات في ضبط مصنع الاستروكس والمواد المخدرة ببنها عن تورط طبيب بيطري في تزعم عصابة إقامة المصنع، حيث أمرت نيابة مركز بنها حبس طبيب بيطري و4 عاطلين أخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لإدارتهم مصنع لترويج المواد المخدرة والمغشوشة كما أمرت بضبط وإحضار طبيبين آخرين.

وأشارت التحقيقات إلى أن التشكيل تخصص فى مجال تصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة متخذين من دائرة مركز شرطة بنها مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من العقاقير والمواد المخدرة والأدوية المغشوشة والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف وأن قيمة المضبوطات خلال مداهمة المصنع وضبط المتهمين بإدارته بلغت 17 مليون جنيه.

وأشارت التحقيقات أن التشكيل ضبط بحوزته كميات كبيرة من العقاقير والمواد المخدرة والأدوية المغشوشة والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف

وأضافت التحقيقات أن الفحص النهائى للمضبوطات أسفر عن ضبط أدوات خاصة بالتصنيع والتغليف عبارة عن «عجانة و2 صاج عجانة ومكبس كبير ومولد كهرباء خاص به ومكبس تعبئة بودر و3 ماكينة تقطيع شرائط و3 ماكينة تغليف وماكينة ضخ كمبروسر وماتور مياه ومولد كهربائى و2 أسطوانة غاز و3 أكلاشيه طابع تواريخ ورول مطبوع عليه تامول 225 ملى، و43 بكرة تغليف و6 ميزان مختلف الأحجام».

وضبط من المواد المخدرة والأدوية المغشوشة عبارة عن 38000 قرص ترامادول أبيض وأزرق، و450 قرص تامول 225 ملى علب، و1470 علبة لعقار بروفيس، و87 علبة أستربتول، و3 كرتونه روفاسيو 37 كرتونة مكمل غذائى، وبرميل كبير الحجم عسل ملكى منشط، وكرتونة برطمانات منشطات، وكمية من مكمل غذائى برسيوبرى كيتون، وكيس مُكملات غذائية مختلفة الأنواع وكمية من علب تريو أوميجا وكيس كبير به فوار سيكومبلكس، و10 كراتين لعقار إستربس استحلاب، وكيس أقراص بريفهم، وكيس عقار زامكوفام، و3 أكياس علب مسحوق فيتامين سى، و2 كيس أدوية مغشوشة، و2 كيس كبير به أقراص للإقلاع عن التدخين، وكرتونة شامبو، و2 كيس كبير أدوية تخسيس، و10 كراتين أدوية تخسيس، و14 كرتونة جيل معقم يدين، و31 كرتونة فازلين مرطب، وكرتونة الكادو غسول للفم والأنف، و6 أكياس بداخلهم عبوات كحول.

كما تم ضبط المواد الخام الخاصة بالتصنيع، عبارة عن (كمية من المواد الخام لتصنيع العقاقير المخدرة وزنت 212,5 كيلو جرام، وكمية من الفيتامينات والمنشطات مختلفة الألوان والأحجام وزنت 114 كيلو جراما و2 جوال مواد خام لتصنيع المنشطات وزنت 80 كيلو جراما، وشيكارة حمض سيتريك وزنت 25 كيلو جراما، وجوال حمض سكوربيك وزنت 25 كيلو جراما، و5 جركن كحول مستخدم فى التصنيع، و4 كراتين عبوات كحول خام، و14 جراكن سبيرتو أبيض.

بالإضافة إلى مضبوطات متنوعة عبارة عن خزينة سلاح آلى وعدد 10 طلقات و7 هواتف محمولة، ومبلغ مالى قدره 14 ألف جنيه، وسيارتين ودراجة نارية و3 أختام منسوبين لوزارة الصحة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 17 مليون جنيه

ضبط شقيقين بشبرا أدارا مصنع استروكس

ونجحت أجهزة أمن القليوبية في ضبط شقيقين لقيامهما بتصنيع مخدر الاستروكس بكميات كبيرة بقصد الترويج والاتجار.

كانت أجهزة الأمن قد نجحت في رصد نشاط شقيقين من العناصر الإجرامية، عاطلان ومقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، ولهما محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية تخصصا فى الاتجار بمخدر الاستروكس وتصنيعه بكميات كبيرة وترويجه.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا، حيث حولا منزلهما لمصنع لإنتاج الإستروكس.

وعثرت قوات الضبط بحوزتهما على 14 كيلو جراما من المخدر، وكيلو جراما من بودرة مخدر الفودو، و25 جراما من مخدر الهيروين، 90 قرصا مخدرا، 3 لترات لمادة الأسيتون، نصف لتر لمادة الكيتامين، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول، 2 قطعة سلاح أبيض، ميزان حساس، خلاط كهربائى، أواني وأطقم قفازات، وأكياس للتعبئة، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه

سقوط عاطل أدار مصنع مخدرات بالقناطر الخيرية

كشفت التحقيقات في واقعة ضبط عاطل يدير مصنعًا للمواد المخدرة والمنشطات الجنسية بالقناطر الخيرية، أن المتهم مسجل خطر مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال تصنيع وترويج العقاقير المخدرة متخذاً من مخزن أسفل العقار، محل سكنه وكراً للتصنيع.

وأكدت التحقيقات في الواقعة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن القليوبية، داهمت المخزن وتحفظت على مضبوطات بقيمة 6 ملايين جنيه، شملت 50000 قرص مخدر ترامادول والتامول، و13000 قرص مؤثر لعقار بريجا فالكس، و16000 قرص منشط جنسى، و70000 قرص ميزوتاك و19080 قرص لعقار سينترم، وكمية من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة تلك العقاقير، وعدد كبير من العدد والأدوات والمواد والمستلزمات المستخدمة فى عملية التصنيع والتعبئة والتغليف ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وعقب تقنين الإجراءات ومداهمة المخزن، جرى ضبط المتهم وبمواجهته بالتحريات اعترف بجريمته، مشيرا إلى أن قيمة المواد المخدرة المضبوطة 6 ملايين جنيه تقريباً.

وقرر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر الخيرية حبس «هاني.ا» المسؤول عن المصنع.

وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود معلومات عن نشاط مشبوه لمصنع بدون ترخيص في منطقة باسوس التابعة لمركز شرطة القناطر، حيث يقوم بتصنيع الترامادول والفياجرا والمنشطات الجنسية.

وتم تشكيل حملة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة المسطحات المائية ومركز شرطة القناطر الخيرية، وجرى ضبط المسؤول عن المصنع، ويدعى «هانى. ا»، وتمكنت الحملة من ضبط ماكينات تصنيع وتغليف، ومواد خام، ومواد مصنعة ترامادول، و10 آلاف قرص مغلف للمنشطات الجنسية، وكميات أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بقرارها السابق.

«البيروسول» المكون الرئيسي للتصنيع بأيدي عصابة قليوب

كشف ضباط مباحث القليوبية سر تكوين تشكيل عصابي تخصص في صناعة الاستروكس المخدر بدائرة مركز قليوب

وردت معلومات إلى رئيس وحدة مباحث مركز قليوب من أحد المصادر السرية تفيد قيام كل من «حسن. م. م. ع» 37 سنة، عاطل ومقيم منشية الحرية، و«محمود. ج. م» 30 سنة، عاطل ومقيم منشية الحرية، و«أحمد. ج. ع» 24 سنة، عاطل، و«محمود. ر. ع» 25 سنة، بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص بالإتجار في المواد المخدرة وخاصة تصنيع مخدر الاستروكس وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطهم بحوزتهم 2 سلاح ناري فرد خرطوش، و5 طلقات نارية من ذات العيار، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت حوالي كيلو ونصف الكيلو جرام، ومبلغ مالي قدره 3400 جنيه، و4 هواتف محمولة، و2 زجاجة لمخدر الكيتامين وكمية من نبات البردقوش وزنت حوالي 500 جرام، و2 علبة لسائل البيروسول والتي تستخدم في تصنيع مادة مخدر الاستروكس.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بصحتها وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بزبائنهم، والمواد الخام لتصنيع المادة المخدرة.