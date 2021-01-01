مسؤول أوروبي: الاتحاد يقف مع الليبيين لتحقيق السلام والكرامة

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، اليوم، إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لليبيا، مضيفا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الاتحاد يقف مع الليبيين لتحقيق السلام والكرامة.

وأشار ساباديل، إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار والانتعاش الاقتصادي، والتحضير للانتخابات من أولويات الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، تبادلا، أمس الخميس، الرؤى حول أزمة ليبيا، واستعرض الرئيس السيسي، الجهود المصرية في إطار المسار السياسي.

وتوافق السيسي وتبون، خلال اتصال هاتفي، على تكثيف التنسيق المشترك بين البلدين من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وفاقا لما ذكرته بوابة «الوسط» الليبية.

وكان المبعوث الأممي الأسبق، الأخضر الإبراهيمي، أشار إلى وجود خلاف أمريكي مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حول تعيين مبعوث إفريقي إلى ليبيا، واصفا دور الولايات المتحدة بالسلبي.

وكان الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة» أنطونيو جوتيريش، اقترح، أمس الخميس، تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة الهشة في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق متصل، أعلنت قبائل شرقي ليبيا في وقت سابق، تمسكها بدعم «إعلان القاهرة» ومبادرة رئيس مجلس النواب الليبي «البرلمان» عقيلة صالح لحل أزمة البلاد.

وأكدت القبائل، خلال اجتماع في مدينة «بنغازي» الليبية، تأييدها لـ«صالح» في الفوز برئاسة المجلس الرئاسي.

وكانت مصادر ليبية، كشفت في وقت سابق، حالة التذمر في صفوف مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين وظفهم النظام التركي منذ أشهر لدعم الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج في طرابلس، وتظاهر عشرات المرتزقة السوريين داخل «كلية الشرطة» في العاصمة الليبية «طرابلس»، لتأخر رواتبهم، وفقا لما ذكرته «سكاي نيوز».