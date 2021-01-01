مصادر طبية لـ«الوطن»: حالة وحيد حامد الصحية غير مستقرة

كشفت مصادر طبية لـ«الوطن» أن حالة السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، غير مستقرة بسبب وظائف الكبد التى يعاني منها بالإضافة إلى مشاكل قديمة فى القلب والرئة.

وأشارت المصادر إلى أن حالة وحيد حامد ستجعله فى العناية المركزة فى الوقت الحالي بدون نقله إلى غرفة عادية.

وكان وحيد حامد قد جرى نقله إلى أحد مستشفيات منطقة المهندسين، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تتكتم الأسرة عن أنباء الأزمة، التي تعرض لها الكاتب الكبير، حفاظًا على حالته النفسية.

يذكر أن وحيد حامد كان مريضًا خلال الفترة الماضية وتحامل على نفسه وذهب لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية، وكان من المقرر أن يعتذر عن ندوة تكريمه ولكن تحامل وذهب لمقابلة عشاقه وإجراء لقاء معهم عن ذكرياته السينمائية.

وكان آخر قرار اتخذه «حامد» قبل مرضه الشديد هو إقامة دعوى قضائية ضد إذاعة نجوم إف إم، بشأن الحفاظ على حقوقه الأدبية وعدم انتهاكها، بعد إعلان محطة «نجوم FM» الإذاعية، خريطتها البرامجية الجديدة، التي من المقرر انطلاقها في 2021، ومن بينها برنامج يحمل اسم «اللعب مع الكبار» تُقدمه آية عبدالعاطي، وهو يحمل نفس اسم فيلم للكاتب وحيد حامد، قدمه مع المخرج شريف عرفة والفنان عادل إمام، قبل 30 عامًا تقريبًا.

واستنكر المحامي حسام لطفي، المستشار القانوني للكاتب وحيد حامد، ما وصفه بأنه انتهاك من محطة «نجوم FM» لحقوق الملكية الخاصة بموكله، دون الحصول على إذن مسبق.

وفيلم «اللعب مع الكبار» تدور أحداثه حول إجراء البطل -ويدعى حسن بهنسي بهلول- اتصالًا بجهاز أمن الدولة، ويتحدث إلى الضابط ليبلغه عن توقيت حريق سيحدث في أحد المصانع في اليوم التالي، وعندما يسأله الضابط عن كيفية معرفته بذلك، يبلغه حسن بأنه شاهد الحادث في الحلم، وبالفعل يقع الحادث، لتبدأ علاقة من نوع خاص بين حسن والضابط.

فيلم «اللعب مع الكبار» من بطولة عادل إمام، وحسين فهمي، ومحمود الجندي، وهشام عثمان، وعادل خلف، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة.