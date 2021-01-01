البابا يعزي في وفاة باسيليوس المقاري تلميذ «متى المسكين»

تقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالعزاء إلى رهبان دير أبو مقار بوادي النطرون، في وفاة الراهب القمص باسيليوس المقاري، أحد أشهر تلاميذ الراهب «متى المسكين» الأب الروحي لرهبان الدير، وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي، إن البابا «يلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرة الراهب الراحل المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار».

ويخضع دير ابو مقار لأشراف وإدارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ أكثر من عامين وحتى الآن، بعد حادث مقتل رئيس الدير السابق الأنبا إبيفانيوس على أيدي راهبان بالدير، تم الحكم على أحداهما بالإعدام والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان توفي اليوم الجمعة، الراهب باسيليوس المقاري، الذي كان يشغل مسئول مكتبة دير أبو مقار، بعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من سبعة وأربعين سنة، وعمر تجاوز ستًا وثمانين سنة.

من هو الراهب باسيليوس المقاري؟

والراهب القمص باسيليوس المقاري، ولد عام 1934م وترهبن عام 1973م، ويعد ضمن آباء المدرسة اللاهوتية بدير أبو مقار بوادى النطرون، وهو له العديد من المقالات والدراسات الوثائقية التى تسهم فى الحفاظ على تعاليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فضلا عن مقال شهرى فى مجلة مرقس الصادرة عن الدير، كما له دراسات أكاديمية منها دراسات فى آباء الكنيسة، التدبير الإلهى فى تأسيس الكنيسة، والتدبير الإلهى فى بنيان الكنيسة، السلطان الروحى والتقليد القانونى الكنسى فى اختيار وإقامة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والخلاص الثمين.

وقالت مصادر كنسية، إن قداس تجنيز الراهب القمص باسيليوس المقاري، سيقام في دير أبو مقار، وسيشارك فيه رهبان الدير وسط اتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن يوارى جسده «طافوس» مقبرة رهبان الدير.