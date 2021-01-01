2021 عام لم الشمل.. أحمد إبراهيم يعود لزوجته والهضبة يلتقى بأسرته

بدأ عام 2021 ببداية سعيدة على الوسط الفني، وأصبح «لم الشمل الأسرة» هو عنوان لأسرتين فى المجال الفني كان قد قابلا عدد كبير من المشاكل الأسرية خلال السنوات والشهور الماضية وبالتحديد أسرتي الفنان عمرو دياب، والموزع الموسيقى احمد ابراهيم.

إبراهيم وياسمين

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من عام 2021، منشور قوي من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم طليق الفنانة أنغام أعلن من خلالها عن عودته من جديد لزوجته السيدة ياسمين عيسى.

ونشر أحمد إبراهيم عبر حسابه على «فيسبوك» صورة جمعته بزوجته وأم أولاده ياسمين عيسى وكتب معلقًا: «سنة 2020 كانت الدرس العظيم وعام التصحيح، 2021 عام التعويض بإذن الملك الحق، دعواتكم حبايبي .. بِسۡمِ ٱللَّهِ توكلت على ٱللَّهِ وكل سنة وأنتم طيبين وفي صحة وستر ونجاح».

وجاء ذلك المنشور بعد أن إنفصل «ابراهيم» عن أنغام فى عام 2020، بعد عام من الزواج الذى شهد عدة مشاكل وقضايا بينه وبين زوجته الاولى.

دياب وأسرته

وعلى جانب أخر فاجأ الفنان عمرو دياب جمهوره بعد قصة إنفصاله عن الفنانة دينا الشربيني بقضائه ليلة رأس السنة مع زوجته زينة عاشور وأبنائه كنزي وجنا وعبدالله في دبي.

ونشرت كنزي، ابنة عمرو دياب، صورا لها من دبي أثناء وجودها مع والدتها وأشقائها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «عام ميلادي جديد».

وأثار وجود دياب مع زينة عاشور وأبنائه في بلد واحد تساؤلات حول تحسن علاقته بهم، خصوصا بعد أنباء انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني التي توارت عن الأنظار تماما، ولم تظهر سوى في صورة نشرها السيناريست محمد سليمان عبدالمالك عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» أثناء التحضير لمسلسلهما الجديد «قصر النيل» المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

في حين أن دينا الشربيني كانت هي أيضا قد سافرت الى دبي ولكن مع عدد من صديقاتها البنات منهم الفنانة سلمى أبو ضيف