استجابة لـ«الوطن».. 3 جهات تدعم ربة منزل عرضت كليتها للبيع بالمنوفية

أثارت قصة السيدة منال فرج الله، حالة من الجدل والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة المنوفية، بعد قيامها بالذهاب إلى معهد الكبد القومي بشبين الكوم لعرض بيع كليتها لسداد ديونها بعد تراكم الديون عليها لعدد من البنوك أثناء تجهيز بناتها للزواج وبيعها شقتين ورث من والدها لسداد الديون والتي لم تكف لسداد ذلك حتى أصبحت تعيش في منزل بالإيجار.

وأكدت عدد من الجهات استجابتها لاستغاثة السيدة التي نشرتها «الوطن»، حيث قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بحث حالتها الاجتماعية وعقد لقاء معها للتأكد من حالتها تمهيدا لتقديم المساعدة لها.

كما طالب إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، السيدة بعمل بحث اجتماعي من الوحدة الاجتماعية التابعه لها للوقوف على حالتها، وموافاته بالبحث لمعرفة أسباب الديوان وحالتها الاجتماعية لتقديم المساعدة لها.

من جانبه، قال الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتم نقل ابن السيدة منال إلى المستشفى لإجراء الأشعة على ظهره، بعد استغاثتها من وقوع حادث لابنها وعدم قدرتها على عمل الأشعة التي تكلف 700 جنيه، موضحا أنه سيقوم بعمل الأشعة اللازمة للابن في مستشفى المخ والأعصاب للاطمئنان على سلامته.

ووجهت منال فرج الله، الشكر لمحافظ المنوفية والقيادات التنفيذية للوقوف بجوارها في محنتها، مضيفة أنها بدأت العمل كعاملة نظافة في المستشفى الجامعي منذ أمس مقابل 1400 جنيه، مضيفة أنها تتقاضى معاشا تحصل منه على 750 جنيها فيما يذهب باقي المعاش إلى قرض من القروض التي حصلت عليها قبل عدة سنوات.