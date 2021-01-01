ترقب البعض العام الميلادي الجديد 2021، نظرا لما تشهده القنوات من مسلسلات وأفلام وبرامج ترفيهية جديدة وممتعة، ولكن أعلنت بعض القنوات الفضائية عن تغيير تردداتها على قمر النايل سات.

وترصد «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، خطوة بخطوة كيفية ضبط الترددات الجديدة للقنوات الفضائية، بعد تغيرها في بداية العام الجاري.

خطوات ضبط الترددات الجديدة للقنوات الفضائية

ويمكن أن تقوم بظبط التردد الجديد للقنوات الفضائية المختلفة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة الآتية:

اضغط على زر Menu أو القائمة.

اختيار على كلمة خيارات أو إذا كان بالانجليزى Options.

ثم اختيار تثبيت أو Installation.

يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

أدخل التردد كتابتًا

اختر رأسي V أو أفقي H.

اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.

انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا احفظ أو Save.

وفي التقرير نعرض لكم أبرز الترددات للقنوات الفضائية، على القمر الصناعي نايل سات..

تردد قناة دي إم سي dmc

- التردد 11449

- الاستقطاب: أفقي h

- معدل الترميز:27500.

- معامل التصحيح:6/5

تردد قناة cbc

- التردد: 11785

- معامل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- الاستقطاب: عموديv

تردد قناة الحياة

- التردد: 12206

- معامل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون

- التردد: 10853

- الاستقطاب: أفقي h

- معامل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة مصر الأولى

- التردد: 12054

- الاستقطاب: عمودي V

- معدل الترميز: 27500

- التصحيح: 5/6

قناة نايل دراما

- التردد: 11843

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

قناة نايل لايف

- التردد: 11843

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

قناة نايل سينما

- التردد 11843

- الاستقطاب: رأسي

- معدل ترميز:27500

- معامل تصحيح الخطأ 5\6