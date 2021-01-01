جميعات خيرية بدمياط تكافح كورونا: «رسالة» توعي و«البر» تساهم بأجهزة طبية

نفذت جمعية رسالة للأعمال الخيرية بمحافظة دمياط، عن طريق فريق المتطوعين بالجمعية، برئاسة أسامة حمد، المدير التنفيذي، حملة لمكافحة انتشار فيروس «كوفيد 19» بمحافظة دمياط.

وقام شباب الجمعية، والمتطوعون بشوارع وميادين دمياط، لتوعية السائقين والمواطنين، وعمال النظافة بطرق الوقاية من المرض، ومكافحة انتشاره، إضافة إلى توزيع الكمامات ومهمات الوقاية، من مطهرات وكحول بالمجان، على سائقي المواصلات العامة وعمال النظافة.

وكيل التضامن يدعو المجتمع المدني لمساعدة الدولة في مكافحة الفيروس

ودعا حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، قوى المجتمع المدني لبذل كافة الجهود لمساعدة الدولة ودعم القطاع الطبي في مواجهة ومكافحة انتشار الفيروس.

من جانبها، قامت جمعية البر والتقوى المصرية المركزية، برئاسة عماد عوض، بالعمل على التخفيف من آثار الظرف الراهن التي تمر به البلاد، حيث قامت بتقديم الدعم للقطاع الطبي بمحافظة دمياط لمواجهة إنتشار فيروس «كوفيد 19» من خلال إصلاح جهاز منظار جراحي بمستشفى التخصصي بدمياط، وإمداد المستشفى بمستلزمات طبية وأدوات الوقاية للطاقم الطبي والمرضى، والمساهمة في فرش استراحات للأطباء بذات المستشفى، مع تكليف ثلاث فتيات من متطوعات البر والتقوى بالعمل بمعهد الأورام بدمياط، لمساعدة المرضى والإدارة على أن تتكفل الجمعية برواتبهن كاملة.

كما تم ملء 1000 أسطوانة أكسجين لمستشفى الحميات والصدر بدمياط، بمعدل 85 أسطوانة يوميا على نفقة الجمعية والمساهمة في تشطيب عناية الأطفال بمستشفى الأميري بدمياط بالأيبوكس والسيراميك، والمساهمة في مستلزمات العزل.

كما قامت الجمعية نفسها، بالعمل على مد مستشفى سعد بدمياط بمستلزمات الوقاية للطاقم الطبي والمرضى والعمل على بناء وتشطيب واستصدار رخص نقطة إسعاف البصارطة بالكامل، على نفقة الجمعية، وعمل ترميمات بمبنى الإدارة العامة للإسعاف بدمياط وإمداد الإدارة الصحية ومديرية الصحة بأجهزة عرض.