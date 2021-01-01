ترامب يدعو للمشاركة في مظاهرة بواشنطن ضد نتائج انتخابات الرئاسة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في مظاهرة ستقام بواشنطن في 6 يناير الجاري ضد نتائج الانتخابات الرئاسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

وكان «المجمع الانتخابي»، أكد في ديسمبر الماضي، فوز جو بايدن في الانتخابات بحصوله على 306 أصوات من إجمالي 538، مقابل 232 صوتًا لترامب.

ووصف «ترامب»، بايدن، بالرئيس المزيف، بسبب عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، وقال الرئيس الأمريكي الحالي، إن لديه أدلة مطلقة على التزوير في الانتخابات.

وأشار ترامب، إلى أن «المحكمة العليا» في بلاده كانت ضعيفة في تعاطيها مع عملية تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشارت متحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن ترامب لا يزال منخرطا في الطعون القانونية على نتائج الانتخابات الرئاسية، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وكان بايدن قال في كلمته بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية، إنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين بعيدا عن التفرقة، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وشن بايدن، الشهر الماضي، هجوما عنيفا على ترامب، بسبب رفض الرئيس الأمريكي الحالي، الإقرار بهزيمته في انتخابات نوفمبر 2020، واتهم الرئيس الأمريكي المنتخب، ترامب بعدم احترام إرادة الشعب ورفض سيادة القانون والدستور، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وأشاد بايدن، بالناخبين على الرغم من المخاوف الناجمة عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والضغوط السياسية الهائلة والإساءات اللفظية التي شهدتها عملية الانتخابات.

ومن المقرر أن يجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في 6 يناير الجاري، ليتم عرض نتيجة أصوات المجمع الانتخابي النهائية، فيما سيؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب القسم في يوم التنصيب في 20 يناير الجاتري، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، إن القادة العسكريين في «البنتاجون» في حالة تأهب قصوى، خوفًا من تصرفات ترامب في أيامه الأخيرة في رئاسة البلاد.