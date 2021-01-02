حقيقة مهمة ريجيني في مصر والاتهامات الإيطالية لـ5 ضباط مصريين.. فيديو

كشف الدكتور محمد بهاء أبوشقة، أستاذ القانون الجنائي والمحام بالنقض، عن العلاقة بين الإيطالي جوليو ريجيني والأمن المصري، وعن سبب تحول النيابة الإيطالية واتهامها لضباط مصريين بالإسم، بالتسبب في مقتل ريجيني، وذلك خلال لقاء عبر سكايب مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مشيرًا أن «ريجيني»، جاء إلى مصر باحثًا للدكتوراة وسجل الرسالة في بريطانيا وجاء لمصر لإنهاء الجانب التطبيقي للرسالة المعنونة بـ «الشكل التنظيمي للنقابات المستقلة»، وأخذ مثالين تطبيقيين بالنقابة الخاصة بالضرائب العقارية والنقابة الخاصة بالباعة الجائلين.

علاقة أحد الباعة الجائلين بريجيني

وأوضح «أبوشقة»، أنه في سبيل إتمام بحثه بدأ التعامل والتواصل مع عدد من الباعة الجائلين وإجراء تسجيلات لهم ويطلب منهم بعض التفسيرات وبعض الأمور، وأحدهم ارتاب في أمر «ريجيني»، بسبب ما يطلبه منهم وذلك لأنه عرض عليه مبلغا ماليا كبيرا مقابل حضور مؤتمر في دولة أجنبية، وعندما ارتاب فيه البائع بحسب تحقيقات النيابة العامة أكد أنه توجه للشرطة وأبلغ عن شكوكه وعن اتصاله بالباحث وعما طلبه منه وعن تحركاته، وحينما التقطت الشرطة بلاغًا يتصل بتهديد الأمن القومي بدأت باتخاذ الإجراءات المرعية في التحري عن جوليو ريجيني.

حقيقة مهمة ريجيني في مصر

وأشار المحام، إلى أن النيابة المصرية اكتشفت مفاجأة، وهي أن الجهاز الأمني المصري انتهى في تحرياته بأن تواجد الباحث في مصر كان تواجدا مشروعا، وأن مهمته العلمية في مصر مشروعة، وأن ما عرضه على الشاهد كانت مسابقة حقيقية وأنه لا يباشر أي عمل يهدد الأمن القومي المصري ووقف الأمر عند هذا الحد.

اتهام إيطاليا لضباط مصريين بالتسبب في مقتله

وكشف «أبوشقة»، مفاجأة حول اتهام السلطات الإيطالية لـ5 ضباط مصريين بالتسبب في وفاة ريجيني، مشيرًا أنهم وصلوا لهذه الأسماء من محاضر النيابة العامة المصرية، مؤكدًا أنه لو كانت هناك عورة تريد مصر أن تسترها أو ترأب صدعها لم تكن تذكر أسمائهم، مشيرًا أن البائع الذي ذهب للشرطة وأبلغهم عن ريجيني، أبلغ في البداية ضابطا بشرطة المرافق وبعدها اصطحبه إلى الضابط المعني بجهاز الأمن الوطني، وأن هذا الشاهد ذكر أسماء الضباط الذين جلس معهم.

اتهام الضباط المصريين من واقع محاضر النيابة المصرية

وأكد «أبوشقة» على أن النيابة الإيطالية اتهمت ضباطا مصريين من واقع شهادة البائع المذكورة في محاضر النيابة العامة المصرية، مضيفًا أن هذه الأسماء وردت في سياق طبيعي ضمن شهادة البائع، مستنتجًا أن الأمن لم يكن يتعقب ريجيني ولم يكن يعرفه وأن الاتصال علم الأمن به كان عن طريق بلاغ عابر من شخص شهد في التحقيقات.