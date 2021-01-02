القوى العاملة: تعيين 5843 شابا بينهم 9 من ذوي القدرات بالإسكندرية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 5843 شاباً منهم 9 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة الإسكندرية، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة - كعب العمل-، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة وعددهم 9665 راغب عمل منهم 29 من ذوي القدرات، فضلا عن توفير 577 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 386 منشأة، دوري وحملات، وأسفر ذلك عن تحرير 340 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 136 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية، في تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن المديرية تلقت 323 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 102 شكوى مرحلة من شهر أكتوبر، وتم بحث 247 شكوى منها، وتبين أن 84 شكوى مستوفاة ، وتم تحرير 163 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 178 شكاوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 510 منشأة، وعمل 30 حملة تفتيشية شاملة، وأسفر عن تحرير 130 محضراً، وبحث 111 شكوى عمالية، وعمل ندوة واحدة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص .

وتابع مدير المديرية، بأنه في مجال تراخيص عمل الأجانب جددت المديرية 6 تراخيص، وتلقت طلبات استخراج ترخيص لأول مرة لـ 3 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.