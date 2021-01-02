سعر الدولار اليوم السبت 2-1-2021 مقابل الجنيه المصري: مستقر
كتب:
منى السعيد
12:02 م | السبت 02 يناير 2021
سعر الدولار اليوم
يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنية المصري بشكل يومي، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا التي تنتشر في العالم، وتؤثر على اقتصاديات دول.
وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها متوسط سعر الدولار في البنوك المختلفة، وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت الموافق 2 يناير 2021، والتي شهدت استقرارا بسبب الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، وإليكم سعر الدولار في المؤسسات المصرفية، مثل بنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، على النحو التالي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجّل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
الدولار يتراجع نهاية العام الماضي
وانخفض سعر الدولار، الثلاثاء، بعدما زاد إقبال المستثمرين على المخاطرة، مع مضي مشرعين أميركيين قدما في حزمة مساعدات معززة، مرتبطة بكوفيد-19.
وصوت مجلس النواب الأميركي لصالح زيادة مدفوعات التحفيز للأميركيين، المؤهلين، إلى ألفي دولار من 600 دولار، وأحالوا الأمر إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.
ونزل مؤشر الدولار 0.1 % إلى 90.125 في تعاملات باهتة بسبب موسم الأعياد، قرب مستوى 89.723 الذي بلغه في 17 ديسمبر للمرة الأولى منذ أبريل 2018.
العملات الأجنبية في أسواق المال
وانخفض الدولار عالميا على مدار العام الماضي كانت هناك حرب ضارية بين الدولار والمنافس الأقوى الذهب، بسبب تحوط المستثمرين واتجاههم نحو الملاذ الآمن المعدن الأصفر الأمر الذي أدى إلى تراجع العملة الخضراء أمام باقي العملات.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % إلى 90.125 في تعاملات نهاية العام الماضي بسبب إجازات أعياد الكريسماس، ليصل لمستوى 89.723 وهو أدنى مستوى وصل إليه الدولار في أسواق المال في 17 ديسمبر وهي المرة الأولى منذ أبريل 2018.
وعلى النقيض ارتفع سعر اليورو 0.2 % إلى 1.22375 دولار في المعاملات بالبورصات الآسيوية، ليقترب من أعلى نقطة ارتقي إليها منذ عامين ونصف العام، عند 1.22735 وهى نفس النقطة التي لامسها في وقت سابق هذا الشهر.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 75.927 سنت أميركي، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.3 % إلى 71.19 سنت أميركي.
ورغم الحرب التجارية العام الماضي بين الصين والولايات المتحدة، استطاع اليوان الصينى الربح بنسبة 0.2 %، ليسجل 6.5192 مقابل الدولار في الأسواق الخارجية، أما في المعاملات الداخلية فقد وصل سعره إلى 6.5310 مقابل الدولار.
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 2 يناير 2021
وسجل اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 19.23 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 19.22 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.
واستقر الدرهم الإماراتي في المؤسسات المصرفية، فسجل في البنك الأهلي المصري بقيمة 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بينما الريال السعودي، في بنك قناة السويس 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.