سعر الدولار اليوم السبت 2-1-2021 مقابل الجنيه المصري: مستقر

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنية المصري بشكل يومي، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا التي تنتشر في العالم، وتؤثر على اقتصاديات دول.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها متوسط سعر الدولار في البنوك المختلفة، وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت الموافق 2 يناير 2021، والتي شهدت استقرارا بسبب الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، وإليكم سعر الدولار في المؤسسات المصرفية، مثل بنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

الدولار يتراجع نهاية العام الماضي

وانخفض سعر الدولار، الثلاثاء، بعدما زاد إقبال المستثمرين على المخاطرة، مع مضي مشرعين أميركيين قدما في حزمة مساعدات معززة، مرتبطة بكوفيد-19.

وصوت مجلس النواب الأميركي لصالح زيادة مدفوعات التحفيز للأميركيين، المؤهلين، إلى ألفي دولار من 600 دولار، وأحالوا الأمر إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 % إلى 90.125 في تعاملات باهتة بسبب موسم الأعياد، قرب مستوى 89.723 الذي بلغه في 17 ديسمبر للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

العملات الأجنبية في أسواق المال

وانخفض الدولار عالميا على مدار العام الماضي كانت هناك حرب ضارية بين الدولار والمنافس الأقوى الذهب، بسبب تحوط المستثمرين واتجاههم نحو الملاذ الآمن المعدن الأصفر الأمر الذي أدى إلى تراجع العملة الخضراء أمام باقي العملات.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % إلى 90.125 في تعاملات نهاية العام الماضي بسبب إجازات أعياد الكريسماس، ليصل لمستوى 89.723 وهو أدنى مستوى وصل إليه الدولار في أسواق المال في 17 ديسمبر وهي المرة الأولى منذ أبريل 2018.

وعلى النقيض ارتفع سعر اليورو 0.2 % إلى 1.22375 دولار في المعاملات بالبورصات الآسيوية، ليقترب من أعلى نقطة ارتقي إليها منذ عامين ونصف العام، عند 1.22735 وهى نفس النقطة التي لامسها في وقت سابق هذا الشهر.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 75.927 سنت أميركي، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.3 % إلى 71.19 سنت أميركي.

ورغم الحرب التجارية العام الماضي بين الصين والولايات المتحدة، استطاع اليوان الصينى الربح بنسبة 0.2 %، ليسجل 6.5192 مقابل الدولار في الأسواق الخارجية، أما في المعاملات الداخلية فقد وصل سعره إلى 6.5310 مقابل الدولار.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 2 يناير 2021

وسجل اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 19.23 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 19.22 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.

واستقر الدرهم الإماراتي في المؤسسات المصرفية، فسجل في البنك الأهلي المصري بقيمة 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بينما الريال السعودي، في بنك قناة السويس 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.