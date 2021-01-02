ضبط عاطلين اثنين ببنها وشبرا بحوزتهما كيلو هيروين وفودو

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على عاطلين ببنها وشبرا الخيمة، بحوزتهما كيلو هيروين وفودو، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز المضبوطات، وإرسال عينة للمعمل الجنائي لتحليلها.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، معلومات سرية بترويج عاطلين وبيعهم المخدرات علنا في الطريق العام على المتعاطين بمنطقة شبرا الخيمة وكفر الجزار ببنها.

وكلف اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، بسرعة تحديد هوية المتهمين، والقبض عليهما.

وبإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات، تمكن العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، من القبض عليهما، وهما «م. م. ن»، 24 سنة، عاطل، مقيم بكفر الجزار مركز بنها، من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، تزن حوالي 350 جراما، ومبلغ مالي 850 جنيها، و«م. ك. ت»، 32 سنة، عاطل، مقيم بشبرا الخيمة قسم ثان، وبحوزته كمية من مخدر الفودو، تزن حوالي 650 جراما، ومبلغ مالي 685 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض «مطواة».

في السياق ذاته، أمر قاضي المعارضات بشبرا، تجديد حبس عاطل في اتهامه بترويج عقاقير مخدرة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ أنشأ صفحة على «فيس بوك»، للترويج عن العقاقير المخدرة والمنشطة المستوردة والمهربة، وأدوية خاصة بوزارة الصحة

وكشفت التحقيقات أن معلومات وصلت للواء حاتم الحداد، مدير إدارة البحث الجنائي، وجرى تشكيل فريق بحث أمني، وتبين أن المتهم عاطل، وله معلومات جنائية.

وبإعداد كمينا، جري ضبط المتهم وبحوزته عددا من الأقراص المخدرة، و175 أمبول من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، والمحظور بيعها بدون استشارة طبية.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وحيازته للمضبوطات، بقصد الإتجار، وأحيل للنيابة العامة التي أصدرت قرارها بحبسه.