بطرس دانيال ناعيا وحيد حامد: قامة عظيمة وقلم دافع عن قضايا الوطن

نعى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما السيناريست الكبير وحيد حامد، الذى رحل صباح اليوم عن عمر ناهز عمر 76 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونشر دانيال، مجموعة من الصور لوحيد حامد خلال تكريمه من المركز، وعلق عليها: «فقدت مصر والوطن العربي والوسط الفني قامة عظيمة وقلماً دافع عن قضايا الوطن وتحدى خفافيش الظلام، الخلوق صاحب اللمسة الفنية والإنسانية الكاتب الكبير والقدير وحيد حامد، نطلب له الرحمة من الله والعزاء لذويه ومحبيه، وسيظل موجوداً بيننا بكلماته الصادقة وأعماله الخالدة».

وحيد حامد مولود في 1944، بمحافظة الشرقية، قدم نحو 40 فيلما للسينما و30 مسلسلا، كرمته الدولة المصرية بأرفع جوائزها، وهي «النيل»، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون.

ومن أبرز أعماله مسلسل «أحلام الفتى الطائر» مع المخرج محمد فاضل، كان بداية سطوع نجم وحيد حامد ككاتب عام 1978، وبرزت في مشواره السينمائي الذي تعاون خلاله مع مجموعة من النجوم، فقدم 9 أفلام مع المخرج سمير سيف، بدأت بـ«غريب في بيتي» عام 1982، وتواصل بمجموعة من أهم أفلام منها «الهلفوت»، و«آخر الرجال المحترمين»، و«معالي الوزير».

قدم مع المخرج عاطف الطيب، 5 أفلام، منها «البريء» و«التخشيبة»، و«الدنيا على جناح يمامة»، كما أخرج له حسين كمال «كل هذا الحب»، و«المساطيل» و«نور العيون»، وكتب «حد السيف» للمخرج عاطف سالم.

كما قدم أكثر تجاربه جماهيرية وتأثيرا مع المخرج شريف عرفة، عبر 6 أفلام، 5 منها بطولة الفنان عادل إمام، هي «اللعب مع الكبار»، و«الإرهاب والكباب»، و«المنسي»، و«طيور الظلام»، و«النوم في العسل»، أما الفيلم السادس فكان «اضحك الصورة تطلع حلوة» بطولة أحمد زكي.