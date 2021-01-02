«قنا العام» ينجح في استئصال طحال طفل عمره 4 أيام

نجح فريق طبى بمستشفى قنا العام، في استئصال طحال، ووقف نزيف داخلي في البطن لطفل عمره 4 أيام فقط، بعد دخوله للمستشفى بأنيميا ونزيف في البطن.

ضم الفريق الطبى كل من: الدكتور «محمود ابراهيم القهيوي، وعمرخيري، وأحمد رضوان، وأسامة عبدالعاطي»، من قسم الجراحة العامة، والدكتور مينا لوقا، من قسم التخدير، والدكتور «مرقص فيكتور، ومحمد فوزى أبو سحلي»، من قسم الحضانات، وتمريض قسم العمليات، بإشراف الدكتور جمال الحرز، رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور عادل علي، رئيس قسم التخدير، والدكتور محمدالديب، مدير المستشفى.

وقال الدكتور محمدالديب، مدير المستشفى، إن الطفل البالغ من العمر 4 أيام فقط، دخل إلى حضانة المستشفى بعد ولادة طبيعية خارج المستشفى، بتشخيص أنيميا، وبعد إعطاءه دما، وعمل الفحوصات اللازمة، تبين عدم رفع نسبة الهيموجلوبين، فتم عمل أشعة تلفزيونية على البطن، وتبين وجود نزيف بها، وتجمع دموي على الطحال.

وأضاف «الديب» أنه بعدها استدعي فريق الجراحة بالمستشفى، الذي قرر بدوره دخول الطفل لغرفة العمليات لعمل استكشاف للبطن، وتم عمل العملية واستئصال الطحال، ووقف النزيف الذي كان يعاني منه الطفل.

وأشار الدكتور محمد الديب، إلى أن الحالة العامة للطفل مستقرة ويتماثل للشفاء، مع متابعة مستمرة من قبل الأطباء، موجها الشكر للأطباء القائمين على إجراء الجراحة، منوها إلى أن الطفل ما زال يتلقى الرعاية الطبية داخل مستشفى قنا العام.

وكانت مستشفى قنا العام، نجحت منذ أسبوع في إنقاذ سيدة بإجراء جراحة عاجلة لها في الرحم، وهي الوحيدة في المحافظة التي تقوم على العمل بكامل طاقتها لكونها متكاملة في كل الاقسام الطبية المتخصصة لعلاج المواطنين، وتستقبل يوميا قرابة 1600 مريض بشكل مستمر، كما خصص جناحا بها لمرضى كورونا من خلال ممر قانوني.