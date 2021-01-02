«شهيدة الجدعنة».. حكاية «أم» فارقت الحياة أمام أطفالها على يد بلطجي

دفعت «راوية» حياتها ثمنا لشهامتها وفارقت الحياة أمام أطفالها الخمسة على يد بلطجي انتهك حرمة منزلها واعتدى عليها بسلاح أبيض، في مشهد مأساوي شهده كفر السلمانية بمنطقة الوراق في الجيزة، فيما طالب الأهالي من القصاص من القاتل، مرددين «عاوزين حق شهيدة الجدعنة، والإعدام للقاتل».

سدد الـبلطجي لها طعنات عدة انتقامًا منها عندما تصدت له ومنعته من الاعتداء على جارتها بالضرب، فأسرعت «راوية» أو «شهيدة الجدعنة» كما أطلق عليها جيرانها، بفتح باب شقتها لجارتها التي طلبت الاحتماء عندها، من بلطجة الشاب «شعبان.ب» عليها.

البلطجي ينتقم من شهيدة الجدعنة

لم يعجبه «شعبان» تصرف «راوية» واستشاط غضبا متوعدا بالانتقام منها، فصعد إلى شقتها ممسكًا بمطواة وسدد عدة طعنات في صدرها، «تعالي أنتي عاملة فتوة وهتفتحي بيتك لحماية الناس كمان»، اجتمع عدد من الجيران على صرخات صديقة المجني عليها التي ماتت أمام أولادها الخمسة.

مشهد حزين

في مشهد مؤلم شاهده جيران المجني عليها، كان الأطفال الخمسة يحيطون بجثة والدتهم والدماء تسيل منها أمام باب شقتها في الطابق الثاني بعقار في الوراق، حضرت سيارة الأسعاف ونقلت جثمان الضحية إلى مشرحة زينهم.

وصلت قوة أمنية من قسم شرطة الوراق إلى مسرح الجريمة، وتبين وجود آثار دماء المجني عليها على سلالم العقار، وبسؤال الجيران أجمعوا على أن المتهم «شعبان.ب» جارهم قتل السيدة بعدة طعنات عندما حاولت حماية جارتها منه.

ألقت المباحث بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهم، وجرى توجيه تهمة القتل العمد له. اقتادته قوة من المباحث إلى قسم شرطة الوراق وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة وأرشد عن السكين المستخدم في الجريمة، وادعى أنه نفذ الجريمة انتقامًا من المجني عليه التي اعتدت عليه بالسباب والشتائم أمام أهل المنطقة.