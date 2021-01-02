رغم كورونا.. إنجازات بالجملة للدولة المصرية خلال 2020 (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، تقريراً تليفزيونياً بعنوان «رغم كورونا.. إنجازات بالجملة للدولة المصرية خلال 2020».

الحكومة حريصة على المضي قدما لتنفيذ خطة التنمية الشاملة

وجاء في التقرير، أن هناك إنجازات كبيرة شهدتها مصر في عام هو الأصعب على العالم أجمع، فعلى الرغم من أزمة فيروس كورونا، شهدت الدولة المصرية طفرة في قطاعات الصحة، التعليم، الإسكان، والإتصالات خلال عام 2020 تؤكد حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد.

وزارة الإسكان حققت المعادلة الصعبة بتنفيذ المشروعات

وأضاف التقرير، أن وزارة الإسكان حققت المعادلة الصعبة بالاستمرار في تنفيذ المشروعات مع أخذ أعلى درجات الوقاية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين حيث تم تنفيذ نحو 103 آلاف وحدة سكنية بإجمالي تكلفة وصلت إلى 23.46 مليار جنيه منها 50 ألف وحدة بمشروع سكن كل المصريين و13 ألفا و300 وحدة بإسكان بديل العشوائيات و33 ألفا و300 وحدة بمشروع الإسكان المتوسط و5300 وحدة بمشروع الإسكان المتميز و416 وحدة بمشروع الإسكان البدوي والتوطين، و383 وحدة مشروعات تأهيل البيوت النوبية.

السيسي أولى اهتماما كبيرا بالمنظومة الصحية

وتابع التقرير، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أولت اهتماما ملحوظا للنهوض بالمنظومة الصحية وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق مسيرة التنمية على كل الأصعدة وهو ما انعكس بشكل واضح من خلال المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن، وشهد عام 2020 استمرار المبادرات التي سبق وأطلقها الرئيس مثل 100 مليون صحة، ودعم صحة المرأة.

مصر حققت إنجازات عديدة في مؤشرات الصحة

وأكد، أنه كان له أكبر أثر في نجاح مصر في تحقيق عدة إنجازات في المؤشرات المعنية بالصحة وتم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية حيث وصل معدل الزيارات من قبل المواطنين إلي 102 مليون زيارة وتم القضاء على فيروس سي خلال 7 أشهر وفحص 75 مليون مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، وتقديم العلاج للمرضي بالمجان، كما تم فحص أكثر من 10 ملايين و500 ألف سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة وفحص أكثر من 290 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين.

وأشار التقرير إلى أنه تم أيضاً إجراء 592 عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار وفحص أكثر من 5 ملايين طالب ضمن مبادرة الأنيميا، السمنة، والتقزم والتي تم إطلاقها تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد في شهر نوفمبر الماضي، فضلا عن إطلاق مبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والتي تم من خلالها فحص أكثر من 22 مليون مواطن، ما ساهم في تحسين صحة المواطنين وخفض معدل الوفيات بالفيروس، مؤكدا على أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في الحصول على لقاح فيروس كورونا وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.