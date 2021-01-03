إزالة العشوائيات بشارع التهريب بمطروح لتحويله لسوق حضاري (صور)

أزال مجلس مدينة مرسى مطروح السوق العشوائي بشارع التهريب، وسط مدينة مرسى مطروح، لإنشاء سوق حضاري، ووحدات سكنية للمواطنين بدلا منه.

وقاد رضا جاد الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح، حملة الإزالة، اليوم السبت، يرافقه نواب رئيس المدينة، ومهندسون من الإدارة الهندسية، في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالقضاء على المناطق العشوائية نهائيا في مدينة مرسى مطروح، وتحويل الأماكن العشوائية إلى مناطق حضارية متطورة يُجرى إنشاؤها على أسس هندسية علمية.

ويضم السوق 36 محلا وباكية، وسيتم إنشاء محلات تجارية في مبنى مع البرج السكني للشباب من المستحقين لأهالي مطروح، وتوزيع المحال على المستأجرين الذين كانوا يستفيدون من السوق القديم ويعملون به بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء والتشطيب والافتتاح.

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة حولت المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية تليق بمطروح كمحافظة سياحية، طبقا للتخطيط العمراني، كي يتواكب مع التنمية في ربوع مصر، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية.

وأضاف، «انتهينا من إنشاء سوق الضبعة الحضاري، وقمنا بافتتاحها منذ عدة أشهر، كما قمنا بإنشاء سوق مدينة سيدي براني الحضاري والذى إفتتحناه الشهر الماضى فى إطار إحتفالات مطروح بالعيد القومى رقم 105 ، بالإضافة إلى إنشاء السوق الحضارى فى واحة سيوة لخدمة أهالى سيوة، وسيتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من إنشائه وتشطيبه، كما تم القضاء على منطقة الطابية العشوائية في علم الروم، وإزالة العشوائيات بها، وإنشاء برج سكنى متميز، وتسليم سكان المنطقة وحدات سكنية جديدة، بعد مد جميع المرافق إليها من كهرباء وصرف صحي ومياه شرب وغاز طبيعي، وجميع الخدمات التي تحتاجها ومساحات خضراء حولها، وهو ما يعكس التطوير الشامل في القضاء على العشوائيات وتحولها لمناطق حضارية تتبناها الدولة».

جدير بالذكر أن محافظة مطروح وضعت خطة كبيرة ومحكمة للقضاء على العشوائيات فى مطروح، وتطوير المناطق السكنية والأحياء، وهو ما نفذته في منطقة السواني، ومساكن الكيلو 4 بحي الزهور، من خلال إحلال وتجديد العمارات السكنية التى يسكنها محدودو الدخل من أهالي مطروح، ومد جميع المرافق والبنية التحتية إليها وتحويل المنطقة إلى منطقة نموذجية وجارِ استكمال باقي العمارات بعد افتتاح المرحلة الأولى وتسليمها لأصحابها وتسكينها بالفعل خلال الأيام الماضية في العيد القومي لمطروح.