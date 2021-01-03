14 إجراء للارتقاء بمنظومة المعلومات والتدريب بالمحليات

اتخذت وزارة التنمية المحلية عدة إجراءات خلال الفترة الماضية للارتقاء بملف التدريب والمعلومات داخل الوزارة ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالأحياء والمدن، وذلك بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن وتغيير صورة المحليات فى أذهان البعض ومواكبة التغيرات الراهنة، رصدت «الوطن» بعض الخطوات التى اتخذتها الوزارة للارتقاء بالمحليات لتطوير أداء العاملين على مدار العامين الماضيين وهى كالتالى..

-إنشاء وحدات المتغيرات المكانية ووحدات البنية المعلوماتية المكانية ووحدات نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظات والوزارة، وإجراء التدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والمساحة العسكرية.

-توقيع بروتوكول لإدارة المراكز التكنولوجية مع وزارة التخطيط لـ275 مركزا تكنولوجيا مميكنا وإضافة خدمات الشهر العقارى فى 155 مركزا تكنولوجيا بالتعاون مع وزارتى العدل والاتصالات

-المشاركة فى إطلاق بوابة خدمات المحليات على الإنترنت بعدد 42 خدمة بالتعاون مع التخطيط والتنمية الاقتصادية.

- توقيع بروتوكولات مع هيئة البريد وشركة إيفنانس لتيسير إرسال المستندات واستلام الخدمة والدفع الإلكترونى للرسوم.

-توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية الوطنية للتدريب فى مجال اختبارات المتقدمين لمسابقات قيادات المحليات وقيادات الوزارة.

- تطوير مركز تدريب سقارة وتنفيذ برامج تدريب للعاملين فى المحليات بالأكاديمية وتنفيذ التكليف الرئاسى لتدريب الصف الثانى بالمحليات فى الأكاديمية.

-البدء فى بناء البوابة الجغرافية الجيومكانية للمحافظات والوزارة على الإنترنت والتطبيقات المعلوماتية لخاصة بالموقع الجغرافى بالتعاون مع شركة ازرى ومنظمة الغذاء العالمي.

- المشاركة في صياغة المشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين والهيكل التنظيمي له وآلية عمله بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

-تدريب العاملين بالمحليات من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة بمتوسط 120 دورة تدريبية وورشة عمل يستفيد منها 5 آلاف متدرب يتم تنفيذها على مدار 10 شهور شاملة التدريب والإقامة والإعاشة.

-التعاون مع وزارة الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب فى تنفيذ برنامج تدريب المسؤول الحكومي المحترف للقائمين على أداء الخدمات الجماهيرية فى المحليات بمتوسط عدد 4 آلاف متدرب سنويا.

- التعاون مع وزارة الاتصالات فى مشروع مصر الرقمية وتوصيل كافة المقرات الحكومية بالمحافظات بشبكة اتصالات فايبر مؤمنة.

-التعاون مع المركز الوطنى لاستخحدامات أراضى الدولة فى بناء وتحديث البوابة الاستثمارية الصناعية بالتنسيق مع المحافظات.

-التعاون مع الرقابة الإدارية فى حصر وبناء قاعدة بيانات أصول الدولة المؤجرة وغير المستغلة بالتنسيق مع المحافظات.