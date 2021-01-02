رحلة كفاح انتهت بـ«كاتر».. عاطلان يقتلان سائق توك توك: «لقيناه عيل غلبان»

قبل عدة أشهر، اقترضت أسرة طالب لم يتجاوز عمره 16 سنة، من أجل دفع مقدم شراء «توك توك» للعمل عليه والإنفاق على أسرته المكونة من 4 أفراد، بينهم أب مريض، وكان الطالب الذي يُدعى «إسلام»، يصل الليل بالنهار في عمل متواصل، حتى يفي بمتطلبات أسرته، من جانب، ويدبر أقساط «التوك توك» من جانب آخر.

رحلة كفاح

لكن رحلة الكفاح، لم تدم طويلا، حيث استدرجه عاطلان من قرية الشوادفي التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية وقاما بقتله بـ«كاتر» للاستيلاء على «التوك توك» وبيعه.

وتلقى مركز شرطة ههيا بلاغا بالعثور على جُثة سائق «توك توك» مقيم بدائرة المركز في قطعة أرض زراعية بقرية بدائرة المركز، والعثور بجوارها على سلاح أبيض «كاتر» وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين مقيمان بذات الناحية، وهما محمد خ 16 سنة ومحمد ح 17 سنة.

التحريات: المتهمان ذبحا المجني عليه

وأكدت التحريات أن المتهمين قاما باستدراج المجني عليه بواسطة صديقه بحجة توصيلهما إلى أحد الأماكن، وما إن وصولوا إلى أرض زراعية وتأكدا من عدم وجود أي من المارة أو الأهالي تعدا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء، ما أدى لإصابته بجرح قطعتي في الرقبة وطعنات متفرقة في أنحاء جسده وتوفي متأثر بإصابته، فيما استولى المتهمان على «التوك توك» واستقلاه ولاذا بالفرار، وتمكنت مباحث المركز من ضبطهما.

المتهمان: عيل غلبان وملوش دية

واعترف المتهمان بجريمتهما، وقررا باتفاقهما على استدراج أحد قائدي الدراجات النارية «توك توك» لمنطقة نائية والتخلص منه بقتله والاستيلاء على دراجته وإعدادهما سلاح أبيض «كتر» لتنفيذ مخططهما.

وأضاف المتهمان، بقيامهما باستدراج المجني عليه بزعم توصيلهما لإحدى القرى، ولدى وصولهما لمكان العثور على الجثة، قام أحدهما بالسيطرة عليه وشل حركته في حين قام الآخر بالتعدي عليه بالكاتر، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وألقياه بمكان العثور، واستوليا على «التوك توك» وهاتفه المحمول وانكروا صلة صديق المجنى عليه بالواقعة وانه اتصل به بحسن نية فتم استيعاده من الاتهام

وتم بإرشاد المتهمين ضبط «التوك توك» والهاتف المحمول، وأحيلا للنيابة التي تولت التحقيق وأكدا اعترافاتهما السابقة، وقالا إنهما كانا يمران بضائقة مالية، فقررا سرقة «توك توك» المجنى عليه، قائلين، «عيل غلبان وملوش دية» فاستدرجاه بحجة توصيلهما ثم قاما بقتله بكتر، واستوليا على «التوك توك» وفرا هاربين.