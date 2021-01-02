توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. بارد ليلا وشبورة تصل لحد الضباب صباحا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من الأحد 3 يناير وحتى الثلاثاء 5 من الشهر نفسه، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ نهارًا بارد ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وأضاف الخبراء أنه من المتوقع أن تتكون الشبورة الكثيفة صباحًا، وتصل لحد الضباب أحيانًا غدًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الأحد 3 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة يوم الاثنين 4 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14 .

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 5 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15 .

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.