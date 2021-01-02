مصر تحكم قبضتها.. وكالات أنباء عالمية تبرز الاتفاقيات البترولية الـ9

سلطت وكالات الأنباء والصحف والقنوات العالمية، في مقدمتها وكالات رويترز، شينخوا الصينية، سبوتنيك الروسية، وقنوات CNN والحرة الأمريكيتين وروسيا اليوم والغد العربي، الضوء على توقيع وزارة البترول، 12 اتفاقية بترولية مع أكبر الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحرين المتوسط والأحمر، باستثمارات بلغت 1.4 مليار دولار، قبيل ساعات من العام الجديد.

وقالت وكالة الأنباء الصينية، شينخوا، إن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال 2021 - 2022، وأنه لتحقيق هذا الهدف، نفذت الحكومة المصرية عشرات المشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام خلال السنوات الماضية، بتكلفة استثمارية تجاوزت 21.4 مليار دولار، بينما أشارت وكالة رويترز، إلى أن الاتفاقات تستهدف حفر 17 بئرا استكشافية جديدة في مناطق الامتياز.

ووصف موقع العين الإخباري الإماراتي، الاتفاقيات بأن: «مصر تحكم قبضتها على غاز المتوسط بـ9 اتفاقيات بحرية جديدة» بينما قالت قناة الحرة الأمريكية، إن مصر لا تزال تشهد مصر اكتشافات بترولية وغازية منذ سنوات، كان أبرزها حقل «ظهر» الضخم في البحر المتوسط.

ووقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، مع 6 شركات عالمية ومصرية، بحد أدنى استثماري أكثر من مليار دولار تستهدف حفر 17 بئرا جديدا.

بحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، الصادر الجمعة، تشمل الاتفاقيات التسع الموقعة، 7 اتفاقيات لكل من الشركة القابضة للغازات الطبيعية، الأولى مع شركة إكسون موبيل الأمريكية، والثانية مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول المصرية، أما الاتفاقية الثالثة مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول المصرية، وتضم الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية رابعة مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول، واتفاقية خامسة مع شركة إكسون موبيل الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول.

أما الاتفاقية السادسة، بحسب بيان الوزارة، فتم توقيعها مع شركة بى بى البريطانية وشريكتها ثروة للبترول، والاتفاقية السابعة مع شركة توتال الفرنسية وشركائها شل وكوفبيك الكويتية وثروة للبترول، كما ضمت الاتفاقيات التسع، اتفاقيتين لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، الأولى مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول المصرية، والاتفاقية الثانية مع شركة شل العالمية وشريكتها ثروة للبترول.