نبيه الوحش يسب رانيا يوسف ويهاجمها: «روحي اتعالجي نفسيا»

شن المحامي نبيه الوحش، هجومًا عنيفًا على الفنانة رانيا يوسف، بعد تبريرها بالتباهي بمفاتنها وارتداء ملابس ضيقة قد تبرز مفاتن جسدها، معلقًا: «مش متربية.. ولو هي تعبانة تروح لدكتور نفسي»، مؤكدًا أنه تقدم ضدها ببلاغ للنائب العام لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

إنذار إلى نقيب الممثلين

وأكد في تصريح لـ«الوطن»، أنه سيرسل إنذارًا إلى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال الساعات المقبلة، بشأن شطب رانيا يوسف من عضوية النقابة، مبررًا ذلك بقوله: «لا تصلح أن تكون ممثلة ولا تليق بالفن المصري».

هشطب رانيا يوسف زي ما شطبت روبي

وتابع «الوحش»، أنه سيمنح أشرف زكي مهلة أسبوعًا واحدًا بشأن شطب رانيا يوسف، وفي حال التخلف عن ذلك سيتقدم ببلاغ ضد نقيب الممثلين نفسه، مشيرًا إلى أزمته السابقة مع الفنانة روبي: «زي ما شطبتها من نقابة الموسيقيين أيام العجلة، هفضل ورا رانيا لحد ما أشطبها برضه».

وكانت علقت رانيا يوسف، في حوارها التليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، على إطلالاتها في حفل ختام الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلة: «أنا شفت نفسي قبل ما أخرج وشفت مؤخرتي ولقيتها حلوة.. لما يبقى عندك حاجة حلوة تخبيها ولا تظهرها للناس؟ أنا من رأيي أنه لما يبقى عندي حاجة حلوة، «أما بنعمة ربك فحدث».

واستنكرت «يوسف» انتقادات الجمهور لها من آن لآخر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويصل بعضها للدعاء عليها بالمرض والموت، دون أي اعتبارات إنسانية.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من تعليقات الجمهور السلبية التي تتضمن العديد من السباب والشتائم، ودعوات بالمرض والموت.

وكتبت: «دي عينة بسيطة جدا من اللي بشوفه يوميا عالسوشيال ميديا للأسف، ناس تدعي الدين والتدين وكلها مواضيع مختلفة، يعني خبر موت يتمنوا فيه الموت لشخص آخر، وخبر عن قضيه تحرش يعللون بأن السبب الملابس، وخبر تهنئة بالعيد يتهموني إني عدوة الدين».