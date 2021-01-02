حملة مكبرة على 341 صيدلية بدمياط تضبط أدوية منتهية الصلاحية ومهربة

شنت مديرية الصحة في محافظة دمياط، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بتكثيف الحملات على المنشآت الصيدلية والأماكن غير المرخصة، حيث وجهت الدكتورة مدير عام إدارة الصيدلة، الدكتورة جيهان الديب، بإعداد خطة شاملة للمرور على جميع المنشآت الصيدلية الواقعة بنطاق المحافظة.

تشكيل لجان التفتيش الصيدلي

وتم تشكيل لجان التفتيش الصيدلي، برئاسة مدير إدارة التفتيش الصيدلي، الدكتورة فاطمة رشاد، بمشاركة المفتشين دعاء المحلاوي، وغادة منير، وولاء عباس، ومروة صالح، وسعد أسعد، ومصطفى عباس، وإسراء ناصر، ومنى يوسف سهى خيري، لتنفيذ الخطة والعمل على مدار اليوم صباحا ومساء وأيام الإجازات لضبط سوق الدواء وتعقب المخالفين ومتابعة توافر أدوية علاج فيروس كورونا في المنشآت الصيدلية والاشتراك مع ضباط مباحث التموين للمرور على الأماكن غير المرخصة فى حملات مشتركة.

لجان التفتيش مرت على 341 منشأة صيدلية

وقامت الحملة بالمرور على 341 منشأة صيدلية وعدد من الأماكن غير المرخصة وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية ومستحضرات صيدلة، موجودة في أماكن غير مرخص لها بالبيع، وتم عمل محاضر بتلك المخالفات.

وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية منتهية الصلاحية في 3 صيدليات، وأدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة في 4 صيدليات، وعينات مجانية معروضة للبيع في 2 صيدلية، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير في صيدلية، وأدوية صدر بشأنها منشور عدم مطابقة مواصفات من هيئة الدواء في مخزن أدوية، وأدوية خاصة بالمستشفيات والتأمين الصحي في 2 صيدلية.

كما تم تحرير عدة محاضر عدم تواجد للصيدلي المدير المسؤول أو صيدلي ثانٍ، ومحضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، ويتم استكمال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين.