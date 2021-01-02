السودان تشارك في اجتماع وزاري لمفاوضات السد الإثيوبي غدا

يشارك وزير الخارجية السوداني المكلف دكتور عمر قمر الدين ووزير الري والموارد المائية في بلاده ياسر عباس، في الاجتماع الوزاري لمفاوضات السد الإثيوبي، غدا الأحد، برئاسة وزير التعاون الدولي بجمهَورية جنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، جريس ناليدي باندور.

وقال مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، إن الاجتماع سيناقش مقترح السودان لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد حسب طلب الخرطوم السابق، ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها الاتحاد الإفريقي للوصول لاتفاق مرضي للأطراف المصرية والسودانية والإثيوبية.

وكان وزير الخارجية السوداني المكلف، قال في حوار مع شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، في 24 ديسمبر الماضي، إن الخرطوم طالبت بضرورة التفكير بنهج مختلف في طريقة إدارة مفاوضات السد، مضيفا أن بلاده ستعود إلى المفاوضات بنهج جديد، موضحًا أن السودان طالبت بالحوار وإعلان المبادئ تم في الخرطوم.

وجدد المسؤول السوداني، في ذلك الوقت، موقف الخرطوم من أزمة السد، من أنه لا سبيل للتوصل لأي اتفاق ملزم من غير الحوار.

وأخفقت مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا والسودان في حل الخلاف على ملء وتشغيل السد، حتى بعد البدء في ملء الخزان الموجود خلف السد في يوليو من العام الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إنها استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، لتقديم توضيحات حول تصريحات منسوبة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، تمس الشأن الداخلي المصري، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وذكرت وسائل إعلام في ذلك الوقت، أن «مفتي» هاجم القاهرة لانتقادها مشروع السد، وزعم المتحدث الإثيوبي أن القاهرة تستخدم المشروع ذريعة للتغطية على العديد من مشكلاتها الداخلية.