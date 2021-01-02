ضع حدا لاستخدامك.. نصائح للحفاظ على باقة الإنترنت التعليمية من النفاذ

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد قبل يومين، تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، على أن يطبق القرار على مرحلة التعليم الأساسي والجامعي، واستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من اليوم، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 بنظام التعليم عن بُعد.

وفي كثير من الأحيان، يواجه الطلاب نفاذ باقة الإنترنت في منتصف الشهر، أو قبل موعد التجديد، الأمر الذي يمكن أن يُعرضه لفقدان متابعة بعض الدروس أو المراجعات.

لذا تقدم «الوطن» بعض النصائح للحفاظ على باقة الإنترنت التعليمية دون نفادها قبل منتصف الشهر على النحو التالي:

الاعتماد على القنوات التعليمية

إذا كانت الدروس والمراجعات متوافرة من خلال منصات اليوتيوب والتليفزيون، فيمكنك توفير ما يستهلكه تشغيل الفيديو وتعويض ما يفوتك من خلال مشاهدته عبر القنوات التعليمية، التي توفرها الوزارة للطلبة عبر التليفزيون.

تقليل جودة الفيديو

إذا كانت المادة التعليمية متوافرة من خلال منصات اليوتيوب فقط، يمكن أن تقوم بتقليل جودة بث الفيديو لتقليل استهلاك بيانات الإنترنت.

ضع حدًا معينًا لاستخدامك الشهري

يمكن للطاب أو ولي الأمر، أن يقوم بتعيين حدًا معينًا لاستخدام الباقة الشهرية، لتجنب التهام بيانات هاتفك دون علمك، وتستطيع تفعيل تلك الطريقة من خلال إعدادات هاتفك الأندرويد، فعند محاولة تخطي الحد اليومي المسموح به سوف يتم تنبيهك حتى لا تفقد باقتك سريعًا.

ويمكن تفعيل هذه الطريقة عن طريق التوجع إلى الإعدادات، ثم الضغط على استخدام البيانات ثم الفواتير وبعدها الحد من البيانات Settings >> Data Usage>>Billing Cycle>>Data limit and billing cycle، ومن هناك يمكنك تعيين الحد الأقصى لمقدار البيانات الذي تنوي استخدامه خلال الشهر كما تستطيع تفعيل خيار قطع الاتصال التلقائي من الشبكة بمجرد الوصول لهذا الحد.

استخدام بيانات أقل عبر المتصفح

ويمكنك تشغيل خاصية ضغط البيانات والموجودة في متصفح جوجل كروم، إذ يقوم المتصفح بضغط البيانات وتقليص عدد الصفحات قبل فتحها على هاتفك، لمنع استنزاف باقة الإنترنت لديك، ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عن طريق فتح متصفح كروم ثم النقر على الثلاث نقاط في الأعلى وبعدها اختر الإعدادات ثم تفعيل خيار Data Saver وهكذا تحفظ بيانات هاتفك أثناء التصفح.

أغلق خاصية التحديث

عند شحن الباقة الخاصة بك، تأكد جيدًا أنك قمت بإغلاق خاصية التحديث بجميع الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت والواي فاي، والتي يمكن أن تستهلك عددًا كبيرًا من الميجات دون أن يشعر صاحب الشبكة.