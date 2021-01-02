بدء التناوب بين العاملين في الأزهر: 3 أيام وإجازة استثنائية للحوامل

قرر الأزهر الشريف بدء تطبيق التناوب بين العاملين بالأزهر ثلاثة أيام أسبوعيا والإجازات الاستثنائية للحوامل ومن تعول أطفال.

وبحسب منشور لقطاع المعاهد الأزهرية، صادر من مكتب رئيس القطاع بشأن الحضور في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا وما ترتب على ذلك من قراراتبارجاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول واستكمال الدراسة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد، تلتزم جميع المناطق الأزهرية بالتالي:

1- الالتزام بتفعيل قرار وكيل الأزهر 207 لسنة 2020 فيما تضمنه بشأن التناوب في ثلاثة أيام في الأسبوع بعد تحديدها تفصيلا لكل عامل والالتزام بها وعدم تغييرها إلا لصالح العمل، وكذا منح الإجازات الاستثنائية للسيدات الحوامل، اعتبارا من الشهر السادس، والسيدة التيترعى أطفالا أقل من 8 سنوات.

2- يلتزم جميع المعلمين بالمعاهد الأزهرية بالتواصل مع الطلاب من خلال وسائل التواصل الإلكترونية المعمول بها، لمتابعتهم بشان مراجعة المناهج الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول، خلال أيام عملهم بالمنزل، على أن تتم متابعة المعلمين في هذا الشأن من خلال الموجهين بالإدارات التعليمية وإعداد تقرير تفصيلي بمدى التزام المعلمين بذلك.

3- تغلق جميع مراكز الأسئلة الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول وتجمع وتشمع الأسئلة ويحتفظ بها بالمطبعة السرية بالمناطق ويكتفى بالحراسة المخصصة لديوان عام المنطقة ووجود عامل نوباتجي بالمطبعة السرية.

4- إرجاء جميع أعمال كنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بجميع المناطق ولحين إصدار تعليمات أخرى.

5- الاعتداد بنتائج جميع المواد التي لا تضاف للمجموع وتم اختبار الطلاب فيها واعتماد نتائجها.

تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

يذكر أن الأزهر الشريف، قرر تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021 لمراحل النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام، على أن تستكمل مراجعة المناهج الدراسية المقررة اعتبارًا من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنظام التعلم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

كما قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تعليق حضور الطلاب بالكليات مع استبداله بنظام التعليم عن بُعد بداية من 2 يناير وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول على أن تبدأ إجازة منتصف العام من 6 فبراير وتنتهي 18 فبراير 2021، وتفويض عمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم لوضع النُّظم الملائمة لتخفيض العمالة بالكليات بما يضمن سير العمل، وحتى صدور تعليمات أخرى، وذلك في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وحفاظًا على صحة العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.