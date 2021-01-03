واقعة طريفة.. طفل يتسبب في حبس والده لمدة أسبوع: كداب واتهم أعمامي ظلم

قادت براءة طفل فى السابعة من عمره إلى سجن والده، بعد أن أقر أمام هيئة محكمة أشمون بالمنوفية بكذب والده وتلفيق اتهام ضربه وكسر ساقيه إلى اثنين من أقاربه، وذلك بسبب خلافات بينهم، حيث اعترف الطفل أمام المحكمة أن المتهمين لم يعتدوا عليه ولم يتعرضوا له بأي أذى وأن والده قال ذلك وحرر المحضر لسجنهم.

يوسف: أبويا كداب

الطفل ويدعى يوسف وقف أمام المحكمة أمس خلال جلسه الحكم على عميه سامح وأحمد الفار فى الدعوى المقامة من والده حربى الفار ويتهمهما فيها بضرب الابن والتسبب فى كسر ساقيه وهى الدعوى التى نظرتها محكمة أشمون بمحافظة المنوفية، حيث كشف الطفل فى أقواله أمام القاضى كذب وادعاء والده واتهامه لأبناء عمومته بالتعدى عليه زورا وهو ما ترتب عليه الحكم على والده بالحبس لمدة اسبوع وبراءة عميه

حيلة القاضى

وأقام الأب ضد أبناء عمومته القضية رقم 15112 لسنة 2020 جنح أشمون، حيث اتهم حربى محمد الفا، مزارع، أبناء عمومته سامح وأحمد بالتعدى على نجله يوسف 7 سنوات بالضرب بالعصى على جسده وإصابته بكسور بالساقين ومثل الأب أمام هيئة المحكمة وأكد اتهاماته لكن القاضى ارتاب فيه وقام بسؤال الطفل فى جلسة خاصة بدون تواجد أبيه حول السبب الحقيقي وراء الإصابة التى ألمت بساقيه، فكانت المفاجأة، والتى حملتها اعترافات الطفل بأنه تعرض لكسر بساقيه إثر وقوعه بإحدى الحفر بقريته.

أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة الأب بالسجن لمدة بتهمة الشهادة الزور واتهامه لآخرين بدون وجه حق، كما تمت تبرئة المتهمين وخرج الطفل من المحكمة دون أن يعرف ما ورط فيه والده حيث أخبره أنه قال للقاضى الحقيقة ولم يكذب، فجن جنون الأب فى المحكمة وثار غضبا، فى الوقت الذى تم تنفيذ الحكم عليه واقتادته قوة أمنية لمركز شرطة أشمون لتنفيذ الحكم.