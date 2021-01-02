استقرار أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 827 جنيها

شهد المعدن الأصفر استقرارًا في نهاية تعاملات اليوم، وذلك مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم، السبت 2 يناير الجاري، وذلك بعد حالة من التذبذب شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، تسببت في حيرة للراغبين بين الشراء أو العدول عنه.

وتستعرض «الوطن» في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 943 و945 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بين 825 و827 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 707 و709 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6600 و6616 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

ومع آخر أيام 2020، اتجهت أسعار الذهب لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 2010، وذلك رغم تعرض المعدن الأصفر لضغوط من جرّاء ضعف احتمالات تقديم إعانات مالية أكبر بهدف تحفيز الاقتصاد الأميركي.

ووفقًا لما نقلته «العربية»؛ استفاد الذهب الذي يعتبر تحوطًا في مواجهة التضخم هذا العام من إجراءات تحفيز غير مسبوقة، وانخفاض أسعار الفائدة لتخفيف أثر الضربة التي تلقتها الاقتصادات من الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% إلى 26.36 دولار للأونصة، لكنها مرتفعة بأكثر من 47% منذ بداية العام الجاري، وهو أفضل أداء لها منذ 2010.

وتراجع البلاتين إلى نحو 0.4% إلى 1061.38 دولار للأونصة، لكنه مرتفع 10.2% في 2020.

وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2361.22 دولار للأونصة لكنه على مسار تحقيق مكاسب للعام الخامس على التوالي بارتفاع 21.9%.

ويعلّق المستثمرون آمالًا على تعافٍ اقتصاديٍ سريع مع بداية العام الحالي 2021 مما أدى إلى تراجع الدولار.